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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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ДТЕК зазнав нових атак на об'єкти в Полтавській та Одеській областях

Київ • УНН

 • 15437 перегляди

російські війська атакували газовидобувні об'єкти ДТЕК на Полтавщині, змусивши їх зупинити роботу. На Одещині продовжуються систематичні удари по енергетичній інфраструктурі компанії - шоста атака за 2,5 тижні.

ДТЕК зазнав нових атак на об'єкти в Полтавській та Одеській областях

Сьогодні вранці на Полтавщині були атаковані об'єкти газовидобутку компанії ДТЕК. В Одеській області продовжуються атаки на енергетичні об'єкти, за останні два з половиною тижні було здійснено вже шість ударів по інфраструктурі компанії.Про це повідомляє пресслужба ДТЕК, передає УНН.

Сьогодні вранці на Полтавщині були атаковані об'єкти газовидобутку компанії ДТЕК. Внаслідок руйнівних ударів, ці об'єкти припинили свою роботу

- йдеться у повідомленні.

Водночас, на Одещині російські війська продовжують завдавати ударів по енергетичних об'єктах ДТЕК. Це вже шоста атака за останні 2,5 тижні. Протягом чотирьох ночей поспіль ворог завдає руйнувальних ударів по інфраструктурі. Попри це, енергетики працюють безперервно, щоб оперативно відновити пошкоджене обладнання і забезпечити стабільну роботу енергосистеми.

Над Україною збито 34 з 67 ракет та 100 з 194 дронів, запущених рф: F-16 та Mirage-2000 вперше разом захищали українське небо07.03.25, 10:29 • 15527 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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