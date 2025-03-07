ДТЕК зазнав нових атак на об'єкти в Полтавській та Одеській областях

Сьогодні вранці на Полтавщині були атаковані об'єкти газовидобутку компанії ДТЕК. В Одеській області продовжуються атаки на енергетичні об'єкти, за останні два з половиною тижні було здійснено вже шість ударів по інфраструктурі компанії.Про це повідомляє пресслужба ДТЕК, передає УНН.



Сьогодні вранці на Полтавщині були атаковані об'єкти газовидобутку компанії ДТЕК. Внаслідок руйнівних ударів, ці об'єкти припинили свою роботу - йдеться у повідомленні.

Водночас, на Одещині російські війська продовжують завдавати ударів по енергетичних об'єктах ДТЕК. Це вже шоста атака за останні 2,5 тижні. Протягом чотирьох ночей поспіль ворог завдає руйнувальних ударів по інфраструктурі. Попри це, енергетики працюють безперервно, щоб оперативно відновити пошкоджене обладнання і забезпечити стабільну роботу енергосистеми.

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