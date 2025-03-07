Над Україною збито 34 з 67 ракет та 100 з 194 дронів, запущених рф: F-16 та Mirage-2000 вперше разом захищали українське небо
Київ • УНН
Росія атакувала Україну 261 повітряною ціллю, включаючи ракети та дрони. Сили ПВО збили 134 цілі, вперше у відбитті атаки взяли участь французькі Mirage-2000 разом з F-16.
росія вночі атакувала Україну 67 ракетами різних типів та 194 безпілотниками, збито 34 ракети та 100 дронів, вперше у відбитті атаки взяли участь французькі Mirage-2000 разом з F-16, повідомили у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 7 березня російські окупанти здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах критичної інфраструктури.
"Основний акцент удару - по об’єктах газовидобувної промисловості України", - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.
За попередніми даними, радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 261 засобу повітряного нападу противника - 67 ракет різних типів та 194 ударних БпЛА та безпілотників-імітаторів різних типів, зокрема: 35 крилатих ракет Х-101/Х-55см; 8 крилатих ракет Калібр; 3 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23; 4 зенітних керованих ракет С-300; 8 керованих авіаційних ракет Х-59/69; 194 ударних БпЛА типу Shahed та дрони-імітатори інших типів.
Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Також залучалась і винищувальна авіація, зокрема літаки F-16 та Mirage-2000. Варто відзначити, що французькі винищувачі, які лише місяць тому прибули в Україну, уперше взяли участь у відбитті ворожої повітряної атаки
Як зазначили у ПС ЗСУ, "станом на 10.00 підтверджено збиття 134 повітряних цілей: 25 крилатих ракет Х-101/Х-55см; 8 крилатих ракет Калібр; 1 керованої авіаційної ракети Х-59/69; 100 ударних БпЛА типу Shahed (дронів інших типів)". "Окрім того, до десяти ворожих ракет (не входять у статистику збитих) - не досягли своїх цілей!" - ідеться у повідомленні.
"86 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - вказали у ПС ЗСУ.
росія випустила 7 ракет по Тернопільщині: голова ОВА оновив дані про нічну атаку рф07.03.25, 10:22 • 12611 переглядiв