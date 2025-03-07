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Над Украиной сбито 34 из 67 ракет и 100 из 194 дронов, запущенных рф: F-16 и Mirage-2000 впервые вместе защищали украинское небо

Киев • УНН

 • 15514 просмотра

Россия атаковала Украину 261 воздушной целью, включая ракеты и дроны. Силы ПВО сбили 134 цели, впервые в отражении атаки приняли участие французские Mirage-2000 вместе с F-16.

Над Украиной сбито 34 из 67 ракет и 100 из 194 дронов, запущенных рф: F-16 и Mirage-2000 впервые вместе защищали украинское небо

россия ночью атаковала Украину 67 ракетами различных типов и 194 беспилотниками, сбито 34 ракеты и 100 дронов, впервые в отражении атаки участвовали французские Mirage-2000 вместе с F-16, сообщили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 7 марта российские оккупанты осуществили комбинированный удар ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования по объектам критической инфраструктуры.

"Основной акцент удара - по объектам газодобывающей промышленности Украины", - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

По предварительным данным, радиотехническими войсками Воздушных Сил было выявлено и осуществлено сопровождение 261 средства воздушного нападения противника - 67 ракет различных типов и 194 ударных БПЛА и беспилотников-имитаторов различных типов, в частности: 35 крылатых ракет Х-101/Х-55см; 8 крылатых ракет Калибр; 3 баллистических ракеты Искандер-М/KN-23; 4 зенитных управляемых ракеты С-300; 8 управляемых авиационных ракет Х-59/69; 194 ударных БПЛА типа Shahed и дроны-имитаторы других типов.

Воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Также привлекалась и истребительная авиация, в частности самолеты F-16 и Mirage-2000. Стоит отметить, что французские истребители, которые всего месяц назад прибыли в Украину, впервые приняли участие в отражении вражеской воздушной атаки

- сообщили в ВС ВСУ.

Как отметили в ВС ВСУ, "по состоянию на 10.00 подтверждено сбитие 134 воздушных целей: 25 крылатых ракет Х-101/Х-55см; 8 крылатых ракет Калибр; 1 управляемой авиационной ракеты Х-59/69; 100 ударных БПЛА типа Shahed (дронов других типов)". "Кроме того, до десяти вражеских ракет (не входят в статистику сбитых) - не достигли своих целей!" - говорится в сообщении.

"86 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)", - указали в ВС ВСУ.

россия выпустила 7 ракет по Тернопольской области: глава ОВА обновил данные о ночной атаке рф07.03.25, 10:22 • 12610 просмотров

Юлия Шрамко

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