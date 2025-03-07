россия выпустила 7 ракет по Тернопольской области: глава ОВА обновил данные о ночной атаке рф
Киев • УНН
По Тернопольской области было выпущено 7 ракет типа "Калибр", из которых 5 сбито силами ПВО. Два попадания привели к проблемам с газоснабжением, но ситуация стабилизируется.
Российские войска 7 марта атаковали Тернопольскую область, запустив семь ракет "Калибр". Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Вячеслав Негода во время брифинга в пятницу, пишет УНН.
Ранее сообщалось о шести ракетах, однако по обновленным данным количество оказалось больше.
По информации противовоздушных сил, 7 ракет типа "Калибр", 5 из которых было сбито. Но было 2 попадания в этот объект. Произошло загорание газа, силами ГСЧС были ликвидированы эти последствия. На данный момент пожар полностью ликвидирован
"Что касается последствий, у нас после удара произошло падение давления газотранспортной сети, и мы вовремя предупредили всех потребителей, также были предупреждены руководители учебных заведений и школьных учреждений и главы громад о возможном ограничении газа в связи с тем, что произошло падение давления. Но на данный момент также были проведены соответствующие работы. Ситуация стабилизируется, и мы будем в течение дня дополнительно информировать о ситуации, которая складывается с газоснабжением", - отметил Негода.
Напоминаем
Ранее Негода сообщал, что 7 марта две российские ракеты попали в газотранспортную сеть в Тернопольской области, еще 4 ракеты и 2 "шахеда" сбиты ПВО.