На Тернопільщині влучання двома з 6 ворожих ракет у газотранспортну мережу - голова ОВА
Київ • УНН
Дві ракети влучили в газотранспортну мережу Тернопільської області, ще 4 ракети та 2 шахеди збиті ППО. Пожежу ліквідовано, постраждалих немає, але є ризик падіння тиску в мережі.
Дві ворожі ракети влучили в газотранспортну мережу у Тернопільській області, пожежу ліквідовано, постраждалих немає, але є ризик падіння тиску в мережі, повідомив голова Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода в ефірі телемарафону у п'ятницю, пише УНН.
Було влучання двома ракетами в газотранспортну мережу. Станом на тепер наслідки, тобто пожежа, усі роботи пов'язані із гасінням пожежі ліквідовані. Але є небезпека щодо падіння тиску мережі в багатьох населених пунктах. Тому ми зараз здійснюємо заходи над тим, щоб максимально зменшити негативні наслідки від цього ураження. Отже, із 6 ракет було два ураження, чотири ракети ППО збили. Також збито два шахеди
З його слів, жертв та постраждалих немає.
На Тернопільщині є влучання в критичний промисловий об’єкт: що відомо про наслідки 07.03.25, 07:36 • 38429 переглядiв