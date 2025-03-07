На Тернопільщині влучання двома з 6 ворожих ракет у газотранспортну мережу - голова ОВА

Дві ворожі ракети влучили в газотранспортну мережу у Тернопільській області, пожежу ліквідовано, постраждалих немає, але є ризик падіння тиску в мережі, повідомив голова Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода в ефірі телемарафону у п'ятницю, пише УНН.

Було влучання двома ракетами в газотранспортну мережу. Станом на тепер наслідки, тобто пожежа, усі роботи пов'язані із гасінням пожежі ліквідовані. Але є небезпека щодо падіння тиску мережі в багатьох населених пунктах. Тому ми зараз здійснюємо заходи над тим, щоб максимально зменшити негативні наслідки від цього ураження. Отже, із 6 ракет було два ураження, чотири ракети ППО збили. Також збито два шахеди - сказав Негода.

З його слів, жертв та постраждалих немає.

На Тернопільщині є влучання в критичний промисловий об’єкт: що відомо про наслідки