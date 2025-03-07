В Тернопольской области попадание двух из 6 вражеских ракет в газотранспортную сеть - глава ОВА
Киев • УНН
Две ракеты попали в газотранспортную сеть Тернопольской области, еще 4 ракеты и 2 шахеда сбиты ПВО. Пожар ликвидирован, пострадавших нет, но есть риск падения давления в сети.
Две вражеские ракеты попали в газотранспортную сеть в Тернопольской области, пожар ликвидирован, пострадавших нет, но есть риск падения давления в сети, сообщил глава Тернопольской ОВА Вячеслав Негода в эфире телемарафона в пятницу, пишет УНН.
Было попадание двумя ракетами в газотранспортную сеть. На данный момент последствия, то есть пожар, все работы, связанные с тушением пожара, ликвидированы. Но есть опасность падения давления в сети во многих населенных пунктах. Поэтому мы сейчас предпринимаем меры для того, чтобы максимально уменьшить негативные последствия от этого поражения. Итак, из 6 ракет было два попадания, четыре ракеты ПВО сбиты. Также сбито два шахеда
По его словам, жертв и пострадавших нет.
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