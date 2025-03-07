В Тернопольской области есть попадание в критический промышленный объект: что известно о последствиях
Киев • УНН
На Тернопольщине зафиксировано попадание ракет в промышленный объект, одну вражескую ракету сбили. Пострадавших нет, но возможны ограничения в поставках газа в регионе.
Ночью в Тернопольской области произошел очередной обстрел со стороны агрессора, в результате чего зафиксированы попадания ракет в промышленный объект. Об этом сообщает Начальник Тернопольской ОВА Вячеслав Негода, передает УНН.
Детали
Таким образом, существует вероятность временных ограничений в поставках газа в регионе. Однако благодаря слаженной работе системы ПВО, вражескую ракету удалось уничтожить в воздухе.
К счастью, человеческих жертв не зафиксировано.
Все соответствующие службы работают на месте происшествия для устранения последствий. Учитывая ситуацию, местным жителям советуют оставаться в укрытиях до отбой.
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Ранее было сообщено, что в Тернополе прогремели взрывы и возник пожар.
В Тернополе раздаются взрывы и виден пожар07.03.25, 05:10 • 120040 просмотров