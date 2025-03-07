В Тернополе раздаются взрывы и виден пожар
Киев • УНН
В Тернополе местные жители сообщают о звуках взрывов и видимом пожаре в городе.
В Тернополе были слышны звуки взрывов. Об этом было сообщено в сети, передает УНН.
Также зафиксировано, что в городе виднеется пожар.
Напоминаем
Воздушные Силы информировали о запуске крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря. Кроме того, с аэродрома Оленья в Мурманской области РФ зафиксирован взлет нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95. Воздушные Силы ВСУ призывают следить за сообщениями и быть готовыми к укрытию.