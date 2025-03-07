У Тернополі лунають вибухи та видно пожежу

У Тернополі було чутно звуки вибухів. Про це було повідомлено в мережі, предає УНН.

Також зафіксовано, що у місті видніється пожежа.

Нагадаємо

Повітрянрі Сили інформували про запуск крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. Крім того, з аеродрому оленья у мурманській області рф зафіксовано зліт декількох стратегічних бомбардувальників Ту-95. Повітряні Сили ЗСУ закликають стежити за повідомленнями та бути готовими до укриття.