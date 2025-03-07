У Тернополі лунають вибухи та видно пожежу
Київ • УНН
У Тернополі місцеві жителі повідомляють про звуки вибухів та видиму пожежу в місті.
У Тернополі було чутно звуки вибухів. Про це було повідомлено в мережі, предає УНН.
Також зафіксовано, що у місті видніється пожежа.
Нагадаємо
Повітрянрі Сили інформували про запуск крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. Крім того, з аеродрому оленья у мурманській області рф зафіксовано зліт декількох стратегічних бомбардувальників Ту-95. Повітряні Сили ЗСУ закликають стежити за повідомленнями та бути готовими до укриття.