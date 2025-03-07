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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 34871 перегляди

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У Тернополі лунають вибухи та видно пожежу

Київ • УНН

 • 120046 перегляди

У Тернополі місцеві жителі повідомляють про звуки вибухів та видиму пожежу в місті.

У Тернополі лунають вибухи та видно пожежу

У Тернополі було чутно звуки вибухів. Про це було повідомлено в мережі, предає УНН.

Також зафіксовано, що у місті видніється пожежа.

Нагадаємо

Повітрянрі Сили інформували про запуск крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. Крім того, з аеродрому оленья у мурманській області рф зафіксовано зліт декількох стратегічних бомбардувальників Ту-95. Повітряні Сили ЗСУ закликають стежити за повідомленнями та бути готовими до укриття.

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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