На Тернопільщині є влучання в критичний промисловий об’єкт: що відомо про наслідки
Київ • УНН
На Тернопільщині зафіксовано влучання ракет у промисловий об'єкт, одну ворожу ракету збито. Постраждалих немає, але можливі обмеження у постачанні газу в регіоні.
Уночі на Тернопільщині стався черговий обстріл з боку агресора, унаслідок чого зафіксовано влучання ракет у промисловий об'єкт. Про це повідомляє Начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода, передає УНН.
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Відтак, існує ймовірність тимчасових обмежень у постачанні газу в регіоні. Проте завдяки злагодженій роботі системи ППО, ворожу ракету вдалося знищити в повітрі.
На щастя, людських жертв не зафіксовано.
Всі відповідні служби працюють на місці події для усунення наслідків. Враховуючи ситуацію, місцевим жителям радять залишатися в укриттях до відбою.
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У Тернополі лунають вибухи та видно пожежу 07.03.25, 05:10 • 120046 переглядiв