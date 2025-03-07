На Тернопільщині є влучання в критичний промисловий об’єкт: що відомо про наслідки

Уночі на Тернопільщині стався черговий обстріл з боку агресора, унаслідок чого зафіксовано влучання ракет у промисловий об'єкт. Про це повідомляє Начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода, передає УНН.

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Відтак, існує ймовірність тимчасових обмежень у постачанні газу в регіоні. Проте завдяки злагодженій роботі системи ППО, ворожу ракету вдалося знищити в повітрі.

На щастя, людських жертв не зафіксовано.

Всі відповідні служби працюють на місці події для усунення наслідків. Враховуючи ситуацію, місцевим жителям радять залишатися в укриттях до відбою.

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Раніше було поінформовано, що в Тернополі прогриміли вибухи і виникла пожежа.

У Тернополі лунають вибухи та видно пожежу