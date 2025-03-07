росія випустила 7 ракет по Тернопільщині: голова ОВА оновив дані про нічну атаку рф
Київ • УНН
По Тернопільській області було випущено 7 ракет типу "Калібр", з яких 5 збито силами ППО. Два влучання призвели до проблем з газопостачанням, але ситуація стабілізується.
Російські війська 7 березня атакували Тернопільську область, запустивши сім ракет "Калібр". Про це повідомив голова Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода під час брифінгу у п'ятницю, пише УНН.
Раніше повідомлялося про шість ракет, однак за оновленими даними кількість виявилася більшою.
За інформацією протиповітряних сил, 7 ракет типу "Калібр", 5 з яких було збито. Але було 2 влучання в цей обʼєкт. Відбулося загорання газу, силами ДСНС було ліквідовано ці наслідки. Станом на тепер пожежа повністю ліквідована
"Стосовно наслідків, у нас після удару відбулося падіння тиску газотранспортної мережі, і ми вчасно попередили всіх споживачів, також були попереджені керівники закладів освіти і шкільних закладів і голови громад про можливе обмеження газу у звʼязку з тим, що відбулося падіння тиску. Але станом на тепер було також проведені відповідні роботи. Ситуація стабілізовується, і ми буде упродовж дня додатково інформувати про ситуацію, яка складається з газопостачанням", - зазначив Негода.
Нагадаємо
Раніше Негода повідомляв, що 7 березня дві російські ракети влучили в газотранспортну мережу у Тернопільській області, ще 4 ракети та 2 "шахеди" збиті ППО.