В Одесі пролунав вибух на тлі балістичної загрози
Київ • УНН
У місті Одеса зафіксовано вибух після попередження мера про балістичну загрозу з території Криму. Наразі інформації про пошкодження чи руйнування немає.
В Одесі на тлі балістичної загрози пролунав вибух, передає УНН.
"У місті чутно вибух!" - повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.
Раніше Труханов повідомив про загрозу балістики з Криму.
ДТЕК зазнав нових атак на об'єкти в Полтавській та Одеській областях07.03.25, 12:10 • 15437 переглядiв
Додамо
Наразі інформації про пошкодження чи руйнування немає.