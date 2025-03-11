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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 35111 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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9 квітня, 16:38 • 57736 перегляди

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"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

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В Одесі пролунав вибух на тлі балістичної загрози

Київ • УНН

 • 81086 перегляди

У місті Одеса зафіксовано вибух після попередження мера про балістичну загрозу з території Криму. Наразі інформації про пошкодження чи руйнування немає.

В Одесі пролунав вибух на тлі балістичної загрози

В Одесі на тлі балістичної загрози пролунав вибух, передає УНН.

"У місті чутно вибух!" - повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

Раніше Труханов повідомив про загрозу балістики з Криму.

ДТЕК зазнав нових атак на об'єкти в Полтавській та Одеській областях07.03.25, 12:10 • 15437 переглядiв

Додамо

Наразі інформації про пошкодження чи руйнування немає.

Антоніна Туманова

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