В Одесі пролунав вибух на тлі балістичної загрози

В Одесі на тлі балістичної загрози пролунав вибух, передає УНН.

"У місті чутно вибух!" - повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

Раніше Труханов повідомив про загрозу балістики з Криму.

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Наразі інформації про пошкодження чи руйнування немає.