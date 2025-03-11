рф вдарила ракетою по Одеському порту: загинули чотири члени екіпажу судна MJ Pinar

рф завдала чергового ракетного удару по Одеському морському порту. Попередньо, загинули чотири члени екіпажу судна MJ Pinar. Про це повідомив голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук з посиланням на Адміністрацію морських портів України, передає УНН.

Як повідомили в Адміністрації морських портів України, о 20:17 рф завдала чергового ракетного удару по Одеському морському порту. За попередньою інформацією, загинули чотири члени екіпажу судна MJ Pinar, ще один моряк отримав поранення - повідомив Братчук.

За його словами, на місці події працюють екстрені служби. Наразі оцінюються масштаби руйнувань та уточнюється інформація про постраждалих.

Міська та обласна влада наразі інформацію про удар по Одеському морському порту не коментувала.

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