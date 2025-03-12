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США підтвердили відновлення обміну розвідданими з Україною

Київ • УНН

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Директор національної розвідки США Тулсі Габбард повідомила, що за дорученням президента Трампа було відновлено обмін розвідданими з Україною. Це наближає до припинення війни.

США підтвердили відновлення обміну розвідданими з Україною

США відновили обмін розвідувальними даними з Україною за дорученням президента Дональда Трампа, заявила директор національної розвідки США Тулсі Габбард 12 березня у X, пише УНН.

Завдяки лідерству президента США Дональда Трампа ми стали на один значний крок ближче до припинення кровопролитної війни в Україні. За дорученням Президента завершилася пауза в обміні розвідданими з Україною

- написала Габбард у X.

Це сталося після переговорів США та України у Джидді, за підсумками якої стало відомо про таке рішення Сполучених Штатів.

США негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні11.03.25, 20:02 • 189456 переглядiв

Контекст

3 березня стало відомо про рішенням адміністрації Трампа призупинити постачання військової допомоги Україні. Це сталося після перепалки в Овальному кабінеті під час зустрічі президента США Дональда Трампа з Президентом України Володимиром Зеленським та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. 

Спочатку повідомлялося, що призупинка не зачепила обмін розвідданими. Однак 5 березня преса почала писати з посиланням на джерела, що це також було поставлено на паузу. Згодом директор ЦРУ Джон Реткліфф опосередковано підтвердив паузу у допомозі Україні "на розвідувальному фронті".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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