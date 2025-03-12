США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной
Киев • УНН
Директор национальной разведки США Тулси Габбард сообщила, что по поручению президента Трампа был возобновлен обмен разведданными с Украиной. Это приближает к прекращению войны.
США возобновили обмен разведывательными данными с Украиной по поручению президента Дональда Трампа, заявила директор национальной разведки США Тулси Габбард 12 марта в X, пишет УНН.
Благодаря лидерству президента США Дональда Трампа мы стали на один значительный шаг ближе к прекращению кровопролитной войны в Украине. По поручению Президента завершилась пауза в обмене разведданными с Украиной
Это произошло после переговоров США и Украины в Джидде, по итогам которой стало известно о таком решении Соединенных Штатов.
США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.11.03.25, 20:02 • 189408 просмотров
Контекст
3 марта стало известно о решении администрации Трампа приостановить поставки военной помощи Украине. Это произошло после перепалки в Овальном кабинете во время встречи президента США Дональда Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Венсом.
Сначала сообщалось, что приостановка не затронула обмен разведданными. Однако 5 марта пресса начала писать со ссылкой на источники, что это также было поставлено на паузу. Впоследствии директор ЦРУ Джон Рэтклифф косвенно подтвердил паузу в помощи Украине "на разведывательном фронте".