Гра Death Stranding 2 отримала дату релізу в червні

Продовження гри Death Stranding - відоме як Death Stranding 2: On the Beach - отримало свіжий трейлер і довгоочікувану дату релізу 26 червня, під час презентації на SXSW, пише УНН з посиланням на The Verge.

Деталі

Ексклюзив для PlayStation 5 коштуватиме 69,99 доларів і буде доступний для попереднього замовлення з 17 березня. Ті, хто куплять Digital Deluxe Edition ($79.99) або Collector’s Edition ($229.99), отримають ранній доступ з 24 червня.

Хідео Кодзіма представив 10-хвилинний трейлер, який починається з двох персонажів - один з них Ніл, якого грає італійський актор Лука Марінеллі - що сперечаються один з одним. Після цього Сем (Норман Рідус) багато подорожує по пустках зі своїм BB (Bridge Baby) і вантажем, стикаючись з поганою погодою, лавиною та жахливими монстрами, характерними для серії. У грі багато зірок, у трейлері показані такі персонажі, як Fragile (Леа Сейду), Tarman (Джордж Міллер), Higgs (Трой Бейкер), Tomorrow (Ель Фаннінг), Dollamn (Фатіх Акін), Rainy (Шіолі Куцуна), The President (Аластер Дункан), Lucy (Аліса Юнг), Heartman (Ніколас Віндінг Рефн) та Doctor (Дебра Вілсон).

Ближче до кінця трейлер показує, як Ніл одягає бандану, яка, як зазначає IGN, дуже нагадує Соліда Снейка, головного героя знаменитої серії Metal Gear Solid Кодзіми. Кадр жахливий, з швидкими спалахами, що показують, що його обличчя періодично замінюється черепом, пише видання.

Кодзіма також анонсував "The Strands of Harmony World Tour", концертний тур Death Stranding, який відвідає 19 міст і включатиме музику Death Stranding, виконувану живим оркестром і співаками. Це почнеться 8 листопада 2025 року в Сіднеї в Австралії.

Доповнення

Уперше анонсована в 2022 році, On the Beach є прямим продовженням Death Stranding 2019 року, гри, у якій режисер Metal Gear Solid Хідео Кодзіма відкрив нову студію. Успіх оригіналу призвів до режисерської версії, кількох портів і майбутнього фільму з живими акторами, створеного в партнерстві з A24.

Студія також працює над парою інших проектів, з грою жахів Xbox OD, у якій знімаються Софія Ліліс і Хантер Шефер, та "шпигунським екшном" під кодовою назвою PHYSINT.