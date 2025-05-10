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Україна та союзники готові до повного припинення вогню з понеділка: лідери "коаліції охочих" та Зеленський провели розмову з Трампом
10:49 • 2492 перегляди

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У зіркових лелек Грицика та Одарки вилупилося п'яте пташеня

Київ • УНН

 • 352 перегляди

У лелеки Одарки та її нового обранця Грицика вилупилося п'яте пташеня. Глядачі ютуб-каналу донатили за варіант імені Катря для пташеняти.

У зіркових лелек Грицика та Одарки вилупилося п'яте пташеня

У лелеки Одарки та її нового обранця Грицика вилупилося останнє п'яте пташеня. Про це повідомляє Національний природний парк "Пирятинський", передає УНН.

9 травня о 15:05 на очах у понад 300 глядачів ютуб-каналу "Лелека Грицько" в гнізді Грицика та Одарки з останнього п'ятого яйця з'явилося на світ ще одне лелеченя. Як стало відомо, упродовж останньої доби глядачі найактивніше донатили за варіант імені Катря для пташеняти, яке мало вилупитися останнім 

- йдеться в повідомленні.

Національний природній парк зазначає, що у гнізді тепер є п'ятеро лелеченят, стать та імена яких є умовними, адже в такому віці неможливо сказати, де хлопчик, а де дівчинка.

Та все ж імена в малих гайстриків є:

·       Міннехаха – вилупилася 6 травня о 23:16;

·       Ірпінь – вилупився 7 травня о 07:00;

·       Джесіка – вилупилася 7 травня о 17:05;

·       Лесик – вилупився 8 травня о 16:40;

·       Катря – вилупилася 9 травня о 15:05.

Доповнення

Лелеку Одарку з Полтавщини покинув її постійний партнер птах Грицько. Попри це вона все ж знесла п'ять яєць від нового коханого – Грицика.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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