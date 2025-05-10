У зіркових лелек Грицика та Одарки вилупилося п'яте пташеня
Київ • УНН
У лелеки Одарки та її нового обранця Грицика вилупилося п'яте пташеня. Глядачі ютуб-каналу донатили за варіант імені Катря для пташеняти.
У лелеки Одарки та її нового обранця Грицика вилупилося останнє п'яте пташеня. Про це повідомляє Національний природний парк "Пирятинський", передає УНН.
9 травня о 15:05 на очах у понад 300 глядачів ютуб-каналу "Лелека Грицько" в гнізді Грицика та Одарки з останнього п'ятого яйця з'явилося на світ ще одне лелеченя. Як стало відомо, упродовж останньої доби глядачі найактивніше донатили за варіант імені Катря для пташеняти, яке мало вилупитися останнім
Національний природній парк зазначає, що у гнізді тепер є п'ятеро лелеченят, стать та імена яких є умовними, адже в такому віці неможливо сказати, де хлопчик, а де дівчинка.
Та все ж імена в малих гайстриків є:
· Міннехаха – вилупилася 6 травня о 23:16;
· Ірпінь – вилупився 7 травня о 07:00;
· Джесіка – вилупилася 7 травня о 17:05;
· Лесик – вилупився 8 травня о 16:40;
· Катря – вилупилася 9 травня о 15:05.
Доповнення
Лелеку Одарку з Полтавщини покинув її постійний партнер птах Грицько. Попри це вона все ж знесла п'ять яєць від нового коханого – Грицика.