У звездных аистов Грицика и Одарки вылупился пятый птенец

У аиста Одарки и ее нового избранника Грицика вылупился последний пятый птенец. Об этом сообщает Национальный природный парк "Пирятинский", передает УНН.

9 мая в 15:05 на глазах у более 300 зрителей ютуб-канала "Аист Грицько" в гнезде Грицика и Одарки из последнего пятого яйца появился на свет еще один аистенок. Как стало известно, в течение последних суток зрители активнее всего донатили за вариант имени Катя для птенца, который должен был вылупиться последним - говорится в сообщении.

Национальный природный парк отмечает, что в гнезде теперь есть пятеро аистят, пол и имена которых являются условными, ведь в таком возрасте невозможно сказать, где мальчик, а где девочка.

И все же имена у маленьких гайстриков есть:

· Миннехаха – вылупилась 6 мая в 23:16;

· Ирпень – вылупился 7 мая в 07:00;

· Джессика – вылупилась 7 мая в 17:05;

· Лесик – вылупился 8 мая в 16:40;

· Катя – вылупилась 9 мая в 15:05.

Дополнение

Аиста Одарку из Полтавщины покинул ее постоянный партнер - Грицько. Несмотря на это, она все же снесла пять яиц от нового возлюбленного – Грицика.