Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Продолжение игры Death Stranding - известное как Death Stranding 2: On the Beach - получило свежий трейлер и долгожданную дату релиза 26 июня, во время презентации на SXSW, пишет УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

Эксклюзив для PlayStation 5 будет стоить 69,99 долларов и доступен для предварительного заказа с 17 марта. Те, кто купят Digital Deluxe Edition ($79.99) или Collector’s Edition ($229.99), получат ранний доступ с 24 июня.

Хидео Кодзима представил 10-минутный трейлер, который начинается с двух персонажей - один из них Нил, которого играет итальянский актер Лука Маринелли - спорящих друг с другом. После этого Сэм (Норман Ридус) много путешествует по пустошам со своим BB (Bridge Baby) и грузом, сталкиваясь с плохой погодой, лавиной и ужасными монстрами, характерными для серии. В игре много звезд, в трейлере показаны такие персонажи, как Fragile (Леа Сейду), Tarman (Джордж Миллер), Higgs (Трой Бейкер), Tomorrow (Эль Фаннинг), Dollamn (Фатих Акин), Rainy (Шиоли Куцуна), The President (Аластер Дункан), Lucy (Алисса Юнг), Heartman (Николас Виндинг Рефн) и Doctor (Дебра Уилсон).

Ближе к концу трейлер показывает, как Нил надевает бандану, которая, как отмечает IGN, очень напоминает Солида Снейка, главного героя знаменитой серии Metal Gear Solid Кодзимы. Кадр жуткий, с быстрыми вспышками, показывающими, что его лицо периодически заменяется черепом, пишет издание.

Кодзима также анонсировал "The Strands of Harmony World Tour", концертный тур Death Stranding, который посетит 19 городов и будет включать музыку Death Stranding, исполняемую живым оркестром и певцами. Это начнется 8 ноября 2025 года в Сиднее в Австралии.

Дополнение

Впервые анонсированная в 2022 году, On the Beach является прямым продолжением Death Stranding 2019 года, игры, в которой режиссер Metal Gear Solid Хидео Кодзима открыл новую студию. Успех оригинала привел к режиссерской версии, нескольким портам и предстоящему фильму с живыми актерами, созданному в партнерстве с A24.

Студия также работает над парой других проектов, с игрой ужасов Xbox OD, в которой снимаются София Лиллис и Хантер Шефер, и " шпионский экшн" под кодовым названием PHYSINT.