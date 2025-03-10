Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 17433 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 33369 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 67347 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 217086 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 124710 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 393279 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 312116 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214068 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244381 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255213 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
1м/с
59%
Популярные новости

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 16334 просмотра

Армия рф ударила баллистикой по Кривому Рогу: 12 погибших, более 50 раненых

4 апреля, 16:27 • 12053 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 13022 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 15849 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 13318 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 134141 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 217086 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 393279 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255280 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 312116 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 4076 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 15876 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47042 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72480 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57544 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Киев • УНН

 • 168674 просмотра

Death Stranding 2: On the Beach получил дату релиза 26 июня и новый 10-минутный трейлер на SXSW. Игра будет эксклюзивом для PS5 с ценой $69.99 и представит новых персонажей, включая таинственного Нила в исполнении Луки Маринелли.

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Продолжение игры Death Stranding - известное как Death Stranding 2: On the Beach - получило свежий трейлер и долгожданную дату релиза 26 июня, во время презентации на SXSW, пишет УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

Эксклюзив для PlayStation 5 будет стоить 69,99 долларов и доступен для предварительного заказа с 17 марта. Те, кто купят Digital Deluxe Edition ($79.99) или Collector’s Edition ($229.99), получат ранний доступ с 24 июня.

Хидео Кодзима представил 10-минутный трейлер, который начинается с двух персонажей - один из них Нил, которого играет итальянский актер Лука Маринелли - спорящих друг с другом. После этого Сэм (Норман Ридус) много путешествует по пустошам со своим BB (Bridge Baby) и грузом, сталкиваясь с плохой погодой, лавиной и ужасными монстрами, характерными для серии. В игре много звезд, в трейлере показаны такие персонажи, как Fragile (Леа Сейду), Tarman (Джордж Миллер), Higgs (Трой Бейкер), Tomorrow (Эль Фаннинг), Dollamn (Фатих Акин), Rainy (Шиоли Куцуна), The President (Аластер Дункан), Lucy (Алисса Юнг), Heartman (Николас Виндинг Рефн) и Doctor (Дебра Уилсон).

Ближе к концу трейлер показывает, как Нил надевает бандану, которая, как отмечает IGN, очень напоминает Солида Снейка, главного героя знаменитой серии Metal Gear Solid Кодзимы. Кадр жуткий, с быстрыми вспышками, показывающими, что его лицо периодически заменяется черепом, пишет издание.

Кодзима также анонсировал "The Strands of Harmony World Tour", концертный тур Death Stranding, который посетит 19 городов и будет включать музыку Death Stranding, исполняемую живым оркестром и певцами. Это начнется 8 ноября 2025 года в Сиднее в Австралии.

Дополнение

Впервые анонсированная в 2022 году, On the Beach является прямым продолжением Death Stranding 2019 года, игры, в которой режиссер Metal Gear Solid Хидео Кодзима открыл новую студию. Успех оригинала привел к режиссерской версии, нескольким портам и предстоящему фильму с живыми актерами, созданному в партнерстве с A24.

Студия также работает над парой других проектов, с игрой ужасов Xbox OD, в которой снимаются София Лиллис и Хантер Шефер, и " шпионский экшн" под кодовым названием PHYSINT.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ТехнологииУНН Lite
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,876.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,816.96