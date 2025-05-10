росія прибрала з Чорного моря свої ракетоносії - ВМС ЗСУ
Київ • УНН
10 травня 2025 року в акваторіях Чорного та Азовського морів не зафіксовано жодного ворожого корабля. В Середземному морі перебуває 3 ворожі кораблі, один з яких є носієм ракет.
У суботу, 10 травня, росія прибрала свої кораблі з українських морів. Про це інформує УНН із посиланням на Військово-морські сили Збройних Сил України (ВМС ЗСУ).
Деталі
Станом на 06:00 ранку 10.05.2025 в акваторії Чорного та Азовського морів ворожих кораблів не зафіксовано.
В Чорному морі ворожі кораблі відсутні; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 7 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 6 суден, з них 5 рухались з протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
Нагадаємо
У п'ятницю, 09 травня, на другий день так званого перемир’я на День перемоги, росія вивела в Чорне море чотири кораблі, зокрема споряджені ракетами "Калібр".
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