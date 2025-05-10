россия убрала с Черного моря свои ракетоносители - ВМС ВСУ

В субботу, 10 мая, Россия убрала свои корабли из украинских морей. Об этом информирует УНН со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины (ВМС ВСУ).

Детали

По состоянию на 06:00 утра 10.05.2025 в акватории Черного и Азовского морей вражеские корабли не зафиксированы.

В Черном море вражеские корабли отсутствуют; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет - говорится в сообщении ВМС ВСУ.

За сутки в интересах РФ проход Керченским проливом осуществили: в Черное море – 7 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 6 судов, из них 5 двигались из пролива Босфор.

РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

Напомним

В пятницу, 09 мая, на второй день так называемого перемирия на День Победы, Россия вывела в Черное море четыре корабля, в том числе снаряженные ракетами "Калибр".

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