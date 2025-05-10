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ЕС призывает к 30-дневному прекращению огня в Украине

Киев • УНН

 • 80 просмотра

Евросоюз поддерживает усилия для справедливого мира в Украине, основанного на Уставе ООН. ЕС призывает к 30-дневному прекращению огня для переговоров.

ЕС призывает к 30-дневному прекращению огня в Украине

Европейский союз приветствует усилия, направленные на достижение всеобъемлющего, справедливого и длительного мира в Украине, основанного на принципах Устава ООН и международного права, заявила верховная представительница Европейского союза по иностранным делам Кая Каллас. Соответствующее сообщение она сделала в соцсети Х (Twitter), передает УНН.

Детали

Представительница Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас обнародовала заявление относительно войны россии против Украины. 

В обращении отмечается, что ЕС остается непреклонным в своей преданности всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру, который базируется на принципах Устава ООН и международного права.

Мы присоединяемся к Украине и международным партнерам, включая Соединенные Штаты, призывая к полному, безусловному прекращению огня продолжительностью не менее 30 дней. Эта пауза в боевых действиях может стать жизненно важным шагом к уменьшению страданий гражданского населения

- говорится в сообщении.

По мнению союзников Украины, это могло бы создать пространство для содержательных переговоров о прекращении агрессивной войны.

В ЕС подчеркнули, что, как и раньше, именно россия должна показать готовность к достижению мира.

Напомним

Президент Украины заявил об активной коммуникации с США для установления режима прекращения огня на 30 дней. В случае нарушения перемирия, США угрожают усилить санкции против россии.

Президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поговорила об Украине с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцем и указала на важность принятия и реализации предложенного 30-дневного прекращения огня в войне рф против Украин. В то же время стороны согласились, что должны вывести Украину на позицию силы, что включает дальнейшую ее поддержку.

Президенты Финляндии и Норвегии инициировали переговоры с Трампом и Зеленским относительно возможности 30-дневного перемирия. Зеленский поблагодарил за поддержку Украины.

Президент Франции заявил о поддержке призыва Трампа к 30-дневному прекращению огня в Украине, ожидая ответа россии.

США и Европа завершают работу над предложением о 30-дневном прекращении огня между Украиной и рф - СМИ09.05.25, 19:30 • 7998 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
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