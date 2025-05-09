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Лідери Фінляндії та Норвегії обговорили 30-денне перемир'я в Україні з Трампом і Зеленським

Київ • УНН

 • 832 перегляди

Президенти Фінляндії та Норвегії ініціювали переговори з Трампом і Зеленським щодо можливості 30-денного перемир'я. Зеленський подякував за підтримку України.

Лідери Фінляндії та Норвегії обговорили 30-денне перемир'я в Україні з Трампом і Зеленським

Президент Фінляндії Александр Стубб та прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре під час вечері лідерів Об'єднаних екпедиційних сил Сполученого королівства (JEF) ініціювали телефонні дзвінки до очільника Білого дому Дональда Трампа та Президента України Володимира Зеленського. Вони обговорили перспективи 30-денного перемир'я між Україною і росією, пише УНН з посиланням на сторінки Стубба і Стьоре в "Х".

Деталі

Під час вечері лідерів JEF я, разом з прем'єр-міністром Йонасом Гаром Стьоре ініціювали дзвінки з Данальдом Трампом та Володимиром Зеленським відповідно

- написав Стубб.

Він підкреслив, що темою розмові було 30-денне перемир'я.

Ми обговорили ситуацію в Україні та перспективи 30-денного припинення вогню. Справи рухаються

- повідомив Стубб.

Стьоре також підтвердив обговорення 30-денного перемир'я з Трампом і Зеленським.

Під час вечері лідерів JEF ми з президентом Штуббом ініціювали телефонні розмови з президентом Трампом та президентом Зеленським відповідно. Ми обговорили ситуацію в Україні та перспективи 30-денного припинення вогню

- написав Стьоре.

В свою чергу, Зеленський подякував Стуббу та всім лідерам JEF за непохитну підтримку України та всі докладені зусилля.

Дякую вам, Александре, та всім лідерам JEF за вашу непохитну підтримку України. Ми щиро цінуємо кожне зусилля, спрямоване на наближення справедливого миру

- написав Зеленський.

Довідково

Об’єднані експедиційні сили Сполученого Королівства (англ. The Joint Expeditionary Force — JEF) — це багатонаціональні експедиційні сили сформовані у 2015 році Великою Британією та які, окрім неї, складаються з дев'яти її північноєвропейських союзників, серед яких Данія, Фінляндія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Швеція та Норвегія. За потреби JEF можуть розгорнути понад 10 тисяч військовослужбовців для проведення гуманітарних місій або бойових операцій високої інтенсивності.

JEF можуть діяти самостійно, але також спроможність бути розгорнутими на підтримку сил НАТО або інших спільних проєктів. Наприклад, у складі миротворчих сил ООН. Усі десять країн-членів JEF також є членами НАТО.

Доповнення

Президент Фінляндії Александер Стубб провів розмову з Володимиром Зеленським щодо ситуації в Україні, зокрема на фронті. Лідери обговорили подальші кроки для досягнення справедливого миру.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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