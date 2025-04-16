Стубб і Зеленський обговорили ситуацію на фронті та справедливий мир

Президент Фінляндії Александер Стубб провів телефонну розмову із Президентом України Володимиром Зеленським, під час якої сторони обговорили ситуацію в Україні, зокрема на фронті, передає УНН.

Як завжди, гарна розмова з моїм другом Володимиром Зеленським. Ми обговорили ситуацію на фронті - повідомив Стубб.

Окрім фронту, лідери обговорили інші важливі питання на найближчі дні.

Ми обговорили ситуацію на місці, в тому числі на найближчі дні - зазначив Стубб.

Фінляндський лідер також в черговий раз нагадав, що "Україна прийняла повне та безумовне припинення вогню". Він наголосив, що держава-агрессор, росія, має зробити те саме.

Він додав, що Фінляндія та Україна продовжують працювати над досягненням справедливого та сталого миру.

Доповнення

Раніше Стубб заявив, що росія продовжує свою "варварську загарбницьку війну" проти України. Так він прокоментував удар російських загарбників по Сумах.

Також Стубб повідомив, що "Коаліція охочих" прийшла до висновку, що принаймні один європейський лідер має відновити контакт з рф та вийти на діалог.