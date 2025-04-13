"Варварська загарбницька війна": президент Фінляндії дав оцінку удару росіян по Сумах

росія продовжує свою "варварську загарбницьку війну" проти України. Про це, коментуючи удар країни-агресорки по Сумах, заявив президент Фінляндії Александер Стубб, повідомляє УНН.

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За його словами, вбивством "безневинних мирних жителів" Сум росія демонструє, що "не поважає ні міжнародного права, ні гуманітарного права".

Ми повинні закінчити цю війну. Безумовне припинення вогню має розпочатися негайно - написав Стубб у соцмережі Х.

Він підкреслив, що щоб змусити рф "серйозно взяти на себе зобов’язання вести переговори", санкції проти неї потрібно ще більше посилити.:

Нагадаємо

Внаслідок російської ракетної атаки по центру Сум загинуло 34 людини, в тому числі 2 дитини. Поранено 117 людей, серед яких 15 дітей, тривають рятувальні роботи.

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