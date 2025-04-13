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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
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Financial Times

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The Guardian

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"Варварська загарбницька війна": президент Фінляндії дав оцінку удару росіян по Сумах

Київ • УНН

 • 3331 перегляди

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що росія не поважає ні міжнародне, ні гуманітарне право. Він закликав до припинення вогню та посилення санкцій проти країни-агресорки.

"Варварська загарбницька війна": президент Фінляндії дав оцінку удару росіян по Сумах

росія продовжує свою "варварську загарбницьку війну" проти України. Про це, коментуючи удар країни-агресорки по Сумах, заявив президент Фінляндії Александер Стубб, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, вбивством "безневинних мирних жителів" Сум росія демонструє, що "не поважає ні міжнародного права, ні гуманітарного права".

Ми повинні закінчити цю війну. Безумовне припинення вогню має розпочатися негайно

- написав Стубб у соцмережі Х.

Він підкреслив, що щоб змусити рф "серйозно взяти на себе зобов’язання вести переговори", санкції проти неї потрібно ще більше посилити.:

Нагадаємо

Внаслідок російської ракетної атаки по центру Сум загинуло 34 людини, в тому числі 2 дитини. Поранено 117 людей, серед яких 15 дітей, тривають рятувальні роботи.

США висловлюють найглибші співчуття: Рубіо назвав ракетний обстріл Сум "трагічним нагадуванням"13.04.25, 21:18 • 4188 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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