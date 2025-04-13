"Варварская захватническая война": президент Финляндии дал оценку удару россиян по Сумам

россия продолжает свою "варварскую захватническую войну" против Украины. Об этом, комментируя удар страны-агрессора по Сумам, заявил президент Финляндии Александер Стубб, сообщает УНН.

Детали

По его словам, убийством "невинных мирных жителей" Сум россия демонстрирует, что "не уважает ни международное право, ни гуманитарное право".

Мы должны закончить эту войну. Безусловное прекращение огня должно начаться немедленно - написал Стубб в соцсети Х.

Он подчеркнул, что чтобы заставить рф "серьезно взять на себя обязательства вести переговоры", санкции против нее нужно еще больше усилить.:

Напомним

В результате российской ракетной атаки по центру Сум погибло 34 человека, в том числе 2 ребенка. Ранены 117 человек, среди которых 15 детей, продолжаются спасательные работы.

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