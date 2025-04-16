Стубб и Зеленский обсудили ситуацию на фронте и справедливый мир

Президент Финляндии Александер Стубб провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Украине, в частности на фронте, передает УНН.

Как всегда, хороший разговор с моим другом Владимиром Зеленским. Мы обсудили ситуацию на фронте

Кроме фронта, лидеры обсудили другие важные вопросы на ближайшие дни.

Мы обсудили ситуацию на месте, в том числе на ближайшие дни