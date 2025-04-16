Стубб и Зеленский обсудили ситуацию на фронте и справедливый мир
Киев • УНН
Президент Финляндии Александер Стубб провел разговор с Владимиром Зеленским относительно ситуации в Украине, в частности на фронте. Лидеры обсудили дальнейшие шаги для достижения справедливого мира.
Президент Финляндии Александер Стубб провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Украине, в частности на фронте, передает УНН.
Как всегда, хороший разговор с моим другом Владимиром Зеленским. Мы обсудили ситуацию на фронте
Кроме фронта, лидеры обсудили другие важные вопросы на ближайшие дни.
Мы обсудили ситуацию на месте, в том числе на ближайшие дни
Финляндский лидер также в очередной раз напомнил, что "Украина приняла полное и безусловное прекращение огня". Он подчеркнул, что государство-агрессор, россия, должна сделать то же самое.
Он добавил, что Финляндия и Украина продолжают работать над достижением справедливого и устойчивого мира.
Дополнение
Ранее Стубб заявил, что россия продолжает свою "варварскую захватническую войну" против Украины. Так он прокомментировал удар российских захватчиков по Сумам.
Также Стубб сообщил, что "Коалиция желающих" пришла к выводу, что по крайней мере один европейский лидер должен возобновить контакт с рф и выйти на диалог.