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Лидеры Финляндии и Норвегии обсудили 30-дневное перемирие в Украине с Трампом и Зеленским

Киев • УНН

 • 822 просмотра

Президенты Финляндии и Норвегии инициировали переговоры с Трампом и Зеленским о возможности 30-дневного перемирия. Зеленский поблагодарил за поддержку Украины.

Лидеры Финляндии и Норвегии обсудили 30-дневное перемирие в Украине с Трампом и Зеленским

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре во время ужина лидеров Объединенных экпедиционных сил Соединенного королевства (JEF) инициировали телефонные звонки к главе Белого дома Дональду Трампу и Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Они обсудили перспективы 30-дневного перемирия между Украиной и россией, пишет УНН со ссылкой на страницы Стубба и Стёре в "Х".

Детали

Во время ужина лидеров JEF я, вместе с премьер-министром Йонасом Гаром Стёре инициировали звонки с Данальдом Трампом и Владимиром Зеленским соответственно

- написал Стубб.

Он подчеркнул, что темой разговора было 30-дневное перемирие.

Мы обсудили ситуацию в Украине и перспективы 30-дневного прекращения огня. Дела двигаются

- сообщил Стубб.

Стёре также подтвердил обсуждение 30-дневного перемирия с Трампом и Зеленским.

Во время ужина лидеров JEF мы с президентом Штуббом инициировали телефонные разговоры с президентом Трампом и президентом Зеленским соответственно. Мы обсудили ситуацию в Украине и перспективы 30-дневного прекращения огня

- написал Стёре.

В свою очередь, Зеленский поблагодарил Стубба и всех лидеров JEF за непоколебимую поддержку Украины и все приложенные усилия.

Спасибо вам, Александр, и всем лидерам JEF за вашу непоколебимую поддержку Украины. Мы искренне ценим каждое усилие, направленное на приближение справедливого мира

- написал Зеленский.

Справочно

Объединенные экспедиционные силы Соединенного Королевства (англ. The Joint Expeditionary Force — JEF) — это многонациональные экспедиционные силы, сформированные в 2015 году Великобританией и которые, кроме нее, состоят из девяти ее североевропейских союзников, среди которых Дания, Финляндия, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция и Норвегия. При необходимости JEF могут развернуть более 10 тысяч военнослужащих для проведения гуманитарных миссий или боевых операций высокой интенсивности.

JEF могут действовать самостоятельно, но также способность быть развернутыми в поддержку сил НАТО или других совместных проектов. Например, в составе миротворческих сил ООН. Все десять стран-членов JEF также являются членами НАТО.

Дополнение

Президент Финляндии Александер Стубб провел разговор с Владимиром Зеленским о ситуации в Украине, в частности на фронте. Лидеры обсудили дальнейшие шаги для достижения справедливого мира.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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