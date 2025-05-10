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Рубіо, Віткофф та Келлог провели телефонну розмову з ОП: йшлося про припинення вогню
9 травня, 18:38 • 13549 перегляди

Рубіо, Віткофф та Келлог провели телефонну розмову з ОП: йшлося про припинення вогню

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ЄС закликає до 30-денного припинення вогню в Україні

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Євросоюз підтримує зусилля для справедливого миру в Україні, що базується на Статуті ООН. ЄС закликає до 30-денного припинення вогню для переговорів.

ЄС закликає до 30-денного припинення вогню в Україні

Європейський союз вітає зусилля, спрямовані на досягнення всеохоплюючого, справедливого та тривалого миру в Україні, що ґрунтується на принципах Статуту ООН та міжнародного права, заявила верховна представниця Європейського союзу з закордонних справ Кая Каллас. Відповідний допис вона зробила у соцмережі Х (Twitter), передає УНН.

Деталі

Представниця Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас оприлюднила заяву щодо війни росії проти України. 

У зверненні зазначається, що ЄС залишається непохитним у своїй відданості всеосяжному, справедливому та стійкому миру, який базується на принципах Статуту ООН і міжнародного права.

Ми приєднуємося до України та міжнародних партнерів, включаючи Сполучені Штати, закликаючи до повного, безумовного припинення вогню тривалістю щонайменше 30 днів. Ця пауза у бойових діях може стати життєво важливим кроком до зменшення страждань цивільного населення

- йдеться у дописі.

На думку союзників України, це могло б створити простір для змістовних переговорів щодо припинення агресивної війни.

У ЄС наголосили, що, як і раніше, саме росія має показати готовність до досягнення миру.

Нагадаємо

Президент України заявив про активну комунікацію з США для встановлення режиму припинення вогню на 30 днів. У разі порушення перемир'я, США погрожують посилити санкції проти росії.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн поговорила про Україну з новим канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і вказала на важливість прийняття та реалізації запропонованого 30-денного припинення вогню у війні рф проти Україн. Водночас сторони погодилися, що мають вивести Україну на позицію сили, що включає подальшу її підтримку.

Президенти Фінляндії та Норвегії ініціювали переговори з Трампом і Зеленським щодо можливості 30-денного перемир'я. Зеленський подякував за підтримку України.

Президент Франції заявив про підтримку заклику Трампа до 30-денного припинення вогню в Україні, очікуючи відповіді росії.

США та Європа завершують роботу над пропозицією щодо 30-денного припинення вогню між Україною та рф - ЗМІ09.05.25, 19:30 • 8000 переглядiв

Віта Зеленецька

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