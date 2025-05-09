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росія на другий день свого перемир’я вивела в Чорне море кораблі з "Калібрами"

Київ • УНН

 • 1588 перегляди

9 травня росія вивела в Чорне море чотири кораблі, три з яких є ракетоносіями. Окупанти готові атакувати Україну з акваторії Чорного моря одночасно 14 "Калібрами".

росія на другий день свого перемир’я вивела в Чорне море кораблі з "Калібрами"

У п'ятницю, 09 травня, на другий день так званого перемир’я на День перемоги, росія вивела в Чорне море чотири кораблі, зокрема споряджені ракетами "Калібр". Про це інформує УНН із посиланням на Військово-морські сили Збройних Сил України (ВМС ЗСУ).

Деталі

Станом на 06:00 9 травня у Чорному морі фіксується чотири ворожі кораблі, три з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 14 ракет.

В Чорному морі 4 ворожі кораблі, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 14 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет

- йдеться у дописі ВМС ЗСУ.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:до Чорного моря – 5 суден, з них 3 продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 4 судна, з них 2 продовжило рух з протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Нагадаємо

Станом на 08 травня 2025 року в Чорному та Азовському морях не було зафіксовано ворожих кораблів. У Середземному морі перебувало 3 ворожі кораблі.

Трамп закликав Україну та росію до 30-денного перемир'я та застеріг про санкції08.05.25, 23:41 • 3794 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
«Калібр» (сімейство ракет)
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