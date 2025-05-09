россия на второй день своего перемирия вывела в Черное море корабли с "Калибрами"
Киев • УНН
9 мая россия вывела в Черное море четыре корабля, три из которых являются ракетоносителями. Оккупанты готовы атаковать Украину из акватории Черного моря одновременно 14 "Калибрами".
В пятницу, 09 мая, на второй день так называемого перемирия на День победы, россия вывела в Черное море четыре корабля, в том числе снаряженные ракетами "Калибр". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины (ВМС ВСУ).
Детали
По состоянию на 06:00 9 мая в Черном море фиксируется четыре вражеских корабля, три из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 14 ракет.
В Черном море 4 вражеских корабля, 3 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 14 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет
За сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили: в Черное море – 5 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 4 судна, из них 2 продолжили движение из пролива Босфор.
рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.
Напомним
По состоянию на 08 мая 2025 года в Черном и Азовском морях не было зафиксировано вражеских кораблей. В Средиземном море находилось 3 вражеских корабля.
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