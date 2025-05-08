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росія тримає у Середземному морі носій "Калібрів" - ВМС

Київ • УНН

 • 874 перегляди

Станом на 8 травня 2025 року в Чорному та Азовському морях не зафіксовано ворожих кораблів. У Середземному морі перебуває 3 ворожі кораблі, один з яких є носієм ракет "Калібр".

росія тримає у Середземному морі носій "Калібрів" - ВМС

Станом на 06:00 08.05.2025 в Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні. Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що у Середземному морі перебувають 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 2 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 7 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор

- йдеться у повідомленні.

В ВМС ЗСУ наголошують, що країна-агресорка продовжує ігнорувати міжнародні морські норми, зокрема, вимоги Конвенції SOLAS 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на суднах. Це створює загрозу безпеці навігації та порушує принципи відкритого мореплавства.

Нагадаємо

Представник ГУР Євген Єрін заявив, що Чорне море вже не є безпечним для росіян. Сили оборони продовжують удосконалювати дрони Magura, роблячи їх ще більш ефективними.

Закінчення війни в Україні покаже, що через 80 років після Другої світової щось пішло не так - Єрмак07.05.25, 22:25 • 3210 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
«Калібр» (сімейство ракет)
Азовське море
Збройні сили України
Чорне море
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