россия держит в Средиземном море носитель "Калибров" - ВМС

$41.450.15
46.960.22
ukenru
8 мая: День памяти и примирения
03:10 • 3068 просмотра

8 мая: День памяти и примирения

7 мая, 19:04 • 14972 просмотра

В Ватикане черный дым: кардиналы не избрали Папу Римского с первого раза

7 мая, 18:29 • 31551 просмотра

Соглашение о полезных ископаемых: стали известны детали того, как и за что будут голосовать нардепы

Эксклюзив
7 мая, 15:37 • 35721 просмотра

Решение суда - не указ: как АРМА затягивает исполнение постановлений

Эксклюзив
7 мая, 15:25 • 51686 просмотра

Комитетская работа: сколько зарабатывают и как изменились зарплаты глав и руководителей секретариатов комитетов ВР

Эксклюзив
7 мая, 14:38 • 45790 просмотра

"Эффективно сбивать баллистику могут только системы Patriot": эксперт объяснил, как работает ПВО и в чем нуждается Украина

Эксклюзив
7 мая, 14:35 • 50054 просмотра

В Киеве взорвался терминал «ПриватБанка»: чудом обошлось без жертв – видео

Эксклюзив
7 мая, 13:29 • 44696 просмотра

Гранула, мюсли, хлопья: нутрициолог объяснила, могут ли быть полезными сухие завтраки

Эксклюзив
7 мая, 13:20 • 41213 просмотра

На каком этапе введения электронной оплаты в маршрутках в Киеве - ответ КГГА

Эксклюзив
7 мая, 10:29 • 99718 просмотра

В Украине почти вся бытовая электроника импортная: эксперт рассказал о схемах "серого" рынка

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+6°
1м/с
67%
749 мм
Популярные новости

Принес домой неизвестные элементы питания: под Киевом пострадал подросток

7 мая, 18:15 • 8196 просмотра

США приближаются к моменту, когда придется принимать решения по войне в Украине - Трамп

7 мая, 18:45 • 5016 просмотра

В "Резерв+" автоматически продлили отсрочки, выданные онлайн

7 мая, 18:57 • 3932 просмотра

"Перемирие" путина началось: рф ударила по прифронтовым районам Украины - военный обозреватель Мирошников

7 мая, 21:38 • 3346 просмотра

Нападение с топором в Варшавском университете: есть погибшая и раненый

01:26 • 3744 просмотра
публикации

Соглашение о полезных ископаемых: стали известны детали того, как и за что будут голосовать нардепы

7 мая, 18:29 • 31551 просмотра

В Украине почти вся бытовая электроника импортная: эксперт рассказал о схемах "серого" рынка
Эксклюзив

7 мая, 10:29 • 99718 просмотра

Удары Индии по Пакистану: как мировое сообщество реагирует на конфликт

7 мая, 10:06 • 103415 просмотра

Дефицит тренеров, война и выезд детей за границу: Минспорта об угрозах для большого спорта
Эксклюзив

7 мая, 09:50 • 96632 просмотра

Создают рекорды и приумножают урожаи: история агроинститута, который попал в Книгу рекордов
Эксклюзив

7 мая, 09:39 • 87684 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Си Цзиньпин

Урсула фон дер Ляйен

Дэвид Лэмми

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Пожарные спасли щенка во время пожара в Днепропетровской области

7 мая, 13:49 • 32668 просмотра

GTA VI: вышел второй трейлер

6 мая, 13:46 • 64542 просмотра

Тимоти Шаламе пропустил Met Gala ради игры НБА, пока Кайли Дженнер блистала на мероприятии

6 мая, 09:05 • 114366 просмотра

Met Gala 2025: знаменитости поразили образами, Рианна объявила о третьей беременности

6 мая, 05:59 • 110472 просмотра

Netflix выпустил тизер финального сезона "Игры в кальмара": дата выхода

6 мая, 05:16 • 121187 просмотра
Актуальное

Вашингтон Пост

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Rockwell B-1 Lancer

M1 Abrams

Боинг Starliner

россия держит в Средиземном море носитель "Калибров" - ВМС

Киев • УНН

 • 270 просмотра

По состоянию на 8 мая 2025 года в Черном и Азовском морях не зафиксировано вражеских кораблей. В Средиземном море находятся 3 вражеских корабля, один из которых является носителем ракет "Калибр".

россия держит в Средиземном море носитель "Калибров" - ВМС

По состоянию на 06:00 08.05.2025 в Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют. Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.

Детали

Отмечается, что в Средиземном море находятся 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

За сутки в интересах рф проход Керченским проливом совершили: в Черное море – 2 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 7 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор

- говорится в сообщении.

В ВМС ВСУ отмечают, что страна-агрессорка продолжает игнорировать международные морские нормы, в частности, требования Конвенции SOLAS 1974 года, выключая системы автоматической идентификации на судах. Это создает угрозу безопасности навигации и нарушает принципы открытого мореплавания.

Напомним

Представитель ГУР Евгений Ерин заявил, что Черное море уже не является безопасным для россиян. Силы обороны продолжают совершенствовать дроны Magura, делая их еще более эффективными.

Окончание войны в Украине покажет, что спустя 80 лет после Второй мировой войны что-то пошло не так - Ермак07.05.25, 22:25 • 3012 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Калибр (семейство ракет)
Азовское море
Вооруженные силы Украины
Черное море
Босфор
Украина
Brent
$61.58
Bitcoin
$99,151.00
S&P 500
$5,625.70
Tesla
$275.69
Газ TTF
$34.53
Золото
$3,402.81
Ethereum
$1,900.72