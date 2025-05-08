россия держит в Средиземном море носитель "Калибров" - ВМС
Киев • УНН
По состоянию на 8 мая 2025 года в Черном и Азовском морях не зафиксировано вражеских кораблей. В Средиземном море находятся 3 вражеских корабля, один из которых является носителем ракет "Калибр".
По состоянию на 06:00 08.05.2025 в Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют. Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.
Детали
Отмечается, что в Средиземном море находятся 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.
За сутки в интересах рф проход Керченским проливом совершили: в Черное море – 2 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 7 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор
В ВМС ВСУ отмечают, что страна-агрессорка продолжает игнорировать международные морские нормы, в частности, требования Конвенции SOLAS 1974 года, выключая системы автоматической идентификации на судах. Это создает угрозу безопасности навигации и нарушает принципы открытого мореплавания.
Напомним
Представитель ГУР Евгений Ерин заявил, что Черное море уже не является безопасным для россиян. Силы обороны продолжают совершенствовать дроны Magura, делая их еще более эффективными.
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