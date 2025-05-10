Спецслужбовця СБУ Лойфа звільнили з посади після розслідування журналістів
Київ • УНН
Анатолія Лойфа звільнено з посади керівника Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму. Рішення ухвалив Голова СБУ.
Керівника Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Анатолія Лойфа звільнено з посади. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі СБУ.
Анатолія Лойфа, керівника Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму, звільнено із займаної посади за рішенням Голови Служби безпеки України
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Контекст
ЗМІ з'ясували, що на початку березня кілька спецслужбовців СБУ, серед яких Лойф, святкували день народження Костянтина Коломійця, що опікується охороною власника підсанкційної букмекерської контори "Паріматч" Сергія Портнова.
Також раніше ЗМІ повідомляли, що мати Анатолія Лойфа володіє елітною нерухомістю в Києві та передмісті, вартість якої оцінюють у понад 16 млн гривень. Водночас сама жінка живе на Закарпатті та працює викладачкою в коледжі.