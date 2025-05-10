Чиновника СБУ Лойфа уволили с должности после расследования журналистов
Киев • УНН
Анатолия Лойфа уволили с должности руководителя Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма. Решение принял Председатель СБУ.
Руководитель Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма Анатолия Лойфа уволен с должности. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Анатолий Лойфа, руководитель Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма, уволен с занимаемой должности по решению Председателя Службы безопасности Украины
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Контекст
СМИ выяснили, что в начале марта несколько спецслужащих СБУ, среди которых Лойф, праздновали день рождения Константина Коломийца, который занимается охраной владельца подсанкционной букмекерской конторы "Париматч" Сергея Портнова.
Также ранее СМИ сообщали, что мать Анатолия Лойфа владеет элитной недвижимостью в Киеве и пригороде, стоимость которой оценивают в более 16 млн гривен. В то же время сама женщина живет на Закарпатье и работает преподавателем в колледже.