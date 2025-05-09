Як працює система IMEI, хто може перевірити свій телефон та чому лише технічних рішень замало для боротьби з "сірим" ринком - коментар експерта

В Україні існує база Міністерства внутрішніх справ, яка дозволяє користувачам перевіряти свої пристрої за IMEI-кодом, проте, за словами експертів, для ефективної боротьби з "сірим" ринком технічних рішень замало − потрібна системна протидія корупції та нелегальному імпорту, насамперед на митниці, пише УНН.

Міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (IMEI) − це унікальний 15-значний номер, який присвоюється кожному мобільному пристрою (телефону, планшету, модему тощо) під час виробництва. Цей код дозволяє точно ідентифікувати телефон у мережах GSM та UMTS, а також використовується для блокування втрачених або викрадених пристроїв.

IMEI − це унікальний номер, який ставиться заводом-виробником. Позбутися його складно, окремі компанії намагаються вести таку діяльність, одна зазвичай довго не існують - пояснює експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун.

На платформі Міністерства внутрішніх справ України працює розшукова база мобільних телефонів, яка постійно оновлюється. Для перевірки пристрою користувачам потрібно ввести IMEI-код − це дозволяє з’ясувати, чи перебуває телефон у розшуку. Дізнатися IMEI можна, набравши на телефоні *#06#, у налаштуваннях або на корпусі пристрою.

За словами Корсуна, деякі виробники електроніки, зокрема компанія Apple, вже використовують IMEI не лише для смартфона загалом, а й для окремих комплектуючих. Це означає, що на iPhone неможливо встановити запчастини від краденого пристрою − потрібні лише оригінальні деталі. Водночас така практика наразі характерна лише для великих компаній, тоді як китайські та деякі інші виробники поки що ігнорують подібні стандарти.

Вигідна покупка чи пастка? Підводні камені "сірого" ринку техніки в Україні

В Україні з 2009 року загальний облік IMEI вів Український державний центр радіочастот. База ділилася на "білий" список (легальні пристрої), "сірий" (потребують перевірки) та "чорний" (заборонені або викрадені телефони). Проте у 2014 році через зміни в законодавстві обов’язковий облік IMEI було скасовано. Це призвело до зростання "сірого" імпорту та зниження надходжень до бюджету − так, за перші пів року після зупинки системи бюджет отримав лише 700 млн грн, тоді як у 2013 році − 1,3 млрд грн.

Водночас за словами кіберексперта Костянтина Корсуна, технічні ініціативи не можуть замінити системну роботу правоохоронних і контролюючих органів. Він наголошує, що заходи з контролю ринку навряд чи дадуть реальний ефект без усунення основних проблем — масштабного нелегального імпорту та корупції на митниці. Навіть найсучасніші IT-рішення не змінять ситуацію, якщо не вирішувати глибинні проблеми, а посилення регулювання часто лише ускладнює життя громадянам, тоді як зловмисники швидко знаходять нові способи обходу правил.

Головні причини контрабанди − це корупція на митниці, корупція на кордоні. Без усунення цих проблем ситуація не зміниться. Навіть найсучасніші IT-рішення не допомагають, якщо не лікувати першопричину. (…) Якщо ви йдете до лікаря, і у вас щось болить, вам можуть обробити уражене місце йодом і накласти пов'язку. Але якщо не з’ясуєте, що є джерелом проблеми, лікуватися доведеться все життя - підсумував експерт.

Нагадаємо

УНН також повідомляв про витік внутрішніх описів "сірих" схем постачання техніки Apple в одній з невеликих мереж. Техніку закуповують через посередників у країнах Південно-Східної Азії - здебільшого це новинки або відновлені пристрої. В Україну вона ввозиться мікроавтобусами за підробленими митними деклараціями, де замість дорогих гаджетів вказуються дешеві аксесуари. Експерти припускають наявність "зеленого коридору" на митниці. Надалі техніку реалізують через широку мережу магазинів, формально оформлену на сотні ФОПів, що дозволяє мінімізувати податки та уникати відповідальності.

Водночас нещодавно Державна податкова служба України виявила схеми ухилення від сплати ПДВ на понад 286 млн грн у мережах "Ябко" та Yabluka. Голова відомства Руслан Кравченко повідомив, що час перевірок податківці виявили масові факти торгівлі без застосування РРО/ПРРО та відсутність документів про походження техніки. Тоді ж ДПС передала правоохоронцям також факти штучного поділу продажів вищезгаданими мережами: юрособи залучали до 300 пов’язаних ФОПів на спрощеній системі. Податківцями було ідентифіковано 170 підприємців, залучених до цих маніпуляцій. Їхній загальний обсяг доходів – 1,72 млрд грн.