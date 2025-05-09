Как работает система IMEI, кто может проверить свой телефон и почему только технических решений недостаточно для борьбы с "серым" рынком - комментарий эксперта

В Украине существует база Министерства внутренних дел, которая позволяет пользователям проверять свои устройства по IMEI-коду, однако, по словам экспертов, для эффективной борьбы с "серым" рынком технических решений мало − нужно системное противодействие коррупции и нелегальному импорту, прежде всего на таможне, пишет УНН.

Международный идентификатор мобильного оборудования (IMEI) − это уникальный 15-значный номер, который присваивается каждому мобильному устройству (телефону, планшету, модему и т.п.) во время производства. Этот код позволяет точно идентифицировать телефон в сетях GSM и UMTS, а также используется для блокировки потерянных или украденных устройств.

IMEI − это уникальный номер, который ставится заводом-изготовителем. Избавиться от него сложно, отдельные компании пытаются вести такую деятельность, но обычно долго не существуют - объясняет эксперт по кибербезопасности Константин Корсун.

На платформе Министерства внутренних дел Украины работает розыскная база мобильных телефонов, которая постоянно обновляется. Для проверки устройства пользователям нужно ввести IMEI-код − это позволяет выяснить, находится ли телефон в розыске. Узнать IMEI можно, набрав на телефоне *#06#, в настройках или на корпусе устройства.

По словам Корсуна, некоторые производители электроники, в частности компания Apple, уже используют IMEI не только для смартфона в целом, но и для отдельных комплектующих. Это означает, что на iPhone невозможно установить запчасти от краденого устройства − нужны только оригинальные детали. В то же время такая практика пока характерна только для крупных компаний, тогда как китайские и некоторые другие производители пока что игнорируют подобные стандарты.

Выгодная покупка или ловушка? Подводные камни "серого" рынка техники в Украине

В Украине с 2009 года общий учет IMEI вел Украинский государственный центр радиочастот. База делилась на "белый" список (легальные устройства), "серый" (требуют проверки) и "черный" (запрещенные или украденные телефоны). Однако в 2014 году из-за изменений в законодательстве обязательный учет IMEI был отменен. Это привело к росту "серого" импорта и снижению поступлений в бюджет − так, за первые полгода после остановки системы бюджет получил лишь 700 млн грн, тогда как в 2013 году − 1,3 млрд грн.

В то же время, по словам киберэксперта Константина Корсуна, технические инициативы не могут заменить системную работу правоохранительных и контролирующих органов. Он отмечает, что меры по контролю рынка вряд ли дадут реальный эффект без устранения основных проблем — масштабного нелегального импорта и коррупции на таможне. Даже самые современные IT-решения не изменят ситуацию, если не решать глубинные проблемы, а усиление регулирования часто лишь усложняет жизнь гражданам, тогда как злоумышленники быстро находят новые способы обхода правил.

Главные причины контрабанды − это коррупция на таможне, коррупция на границе. Без устранения этих проблем ситуация не изменится. Даже самые современные IT-решения не помогают, если не лечить первопричину. (…) Если вы идете к врачу, и у вас что-то болит, вам могут обработать пораженное место йодом и наложить повязку. Но если не выясните, что является источником проблемы, лечиться придется всю жизнь - подытожил эксперт.

Напомним

УНН также сообщал об утечке внутренних описаний "серых" схем поставки техники Apple в одной из небольших сетей. Технику закупают через посредников в странах Юго-Восточной Азии - в основном это новинки или восстановленные устройства. В Украину она ввозится микроавтобусами по поддельным таможенным декларациям, где вместо дорогих гаджетов указываются дешевые аксессуары. Эксперты предполагают наличие "зеленого коридора" на таможне. В дальнейшем технику реализуют через широкую сеть магазинов, формально оформленную на сотни ФЛП, что позволяет минимизировать налоги и избегать ответственности.

В то же время недавно Государственная налоговая служба Украины выявила схемы уклонения от уплаты НДС на более 286 млн грн в сетях "Ябко" и Yabluka. Глава ведомства Руслан Кравченко сообщил, что во время проверок налоговики выявили массовые факты торговли без применения РРО/ПРРО и отсутствие документов о происхождении техники. Тогда же ГНС передала правоохранителям также факты искусственного разделения продаж вышеупомянутыми сетями: юрлица привлекали до 300 связанных ФЛП на упрощенной системе. Налоговиками было идентифицировано 170 предпринимателей, привлеченных к этим манипуляциям. Их общий объем доходов – 1,72 млрд грн.