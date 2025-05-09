$41.510.07
46.890.19
ukenru
Как работает система IMEI, кто может проверить свой телефон и почему только технических решений недостаточно для борьбы с "серым" рынком - комментарий эксперта
Эксклюзив
15:09 • 7390 просмотра

Как работает система IMEI, кто может проверить свой телефон и почему только технических решений недостаточно для борьбы с "серым" рынком - комментарий эксперта

14:28 • 15805 просмотра

Зеленский анонсировал завтра в Украине встречу с лидерами "коалиции желающих"

13:51 • 21810 просмотра

Инфляция ускорилась до 15,1%. Больше всего за месяц подорожали свинина и фрукты, яйца подешевели

Эксклюзив
11:52 • 30524 просмотра

Часть земель простаивает, а бюджет недополучает миллионы: нардеп о провале проекта "Земельный банк"

11:44 • 40957 просмотра

Спецтрибунал для рф: коалиция предоставила политическое одобрение, что дальше

Эксклюзив
11:02 • 65313 просмотра

Безбарьерность в условиях войны: что изменилось и почему инклюзия до сих пор не работает в полную силу

Эксклюзив
10:23 • 34343 просмотра

Саботаж вместо реформы: в Раде раскритиковали сопротивление Думы против законопроекта №12374-д об АРМА

Эксклюзив
9 мая, 07:57 • 78699 просмотра

Военные преступления рф против Украины: в Офисе Генпрокурора рассказали о наиболее распространенных

Эксклюзив
9 мая, 06:00 • 48294 просмотра

Южанина: после изменений в Налоговый кодекс маркетплейсы обяжут полностью идентифицировать продавцов

Эксклюзив
9 мая, 05:39 • 40195 просмотра

День Европы-2025: чего ожидать от визита европейских министров 9 мая

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3.7м/с
39%
749мм
Популярные новости

Сына Порошенко обвиняют в неуплате военного сбора и других налогов на сумму более 770 млн грн

9 мая, 06:25 • 26639 просмотра

"Не продаст ни одной игрушки в США": Трамп угрожает пошлиной в 100% производителю Barbie

9 мая, 07:13 • 54678 просмотра

Трамп: пошлины на фильмы не повлияют на Джеймса Бонда

9 мая, 07:58 • 45511 просмотра

На параде в москве путин упомянул войну рф в Украине всего несколькими словами

9 мая, 08:04 • 55836 просмотра

Украина - мировой лидер ягодного рынка: наши ученые создали более 170 новых сортов малораспространенных культур

10:28 • 56063 просмотра
публикации

Безбарьерность в условиях войны: что изменилось и почему инклюзия до сих пор не работает в полную силу
Эксклюзив

11:02 • 65313 просмотра

Украина - мировой лидер ягодного рынка: наши ученые создали более 170 новых сортов малораспространенных культур

10:28 • 57220 просмотра

Военные преступления рф против Украины: в Офисе Генпрокурора рассказали о наиболее распространенных
Эксклюзив

9 мая, 07:57 • 78699 просмотра

5 рецептов домашних энергетических батончиков: просто, полезно, вкусно

8 мая, 13:49 • 144451 просмотра

Послы G7 поддержали законопроект о реформе АРМА, но Дума игнорирует международные сигналы и продвигает альтернативу

8 мая, 12:41 • 164980 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Папа Франциск

Фридрих Мерц

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Ватикан

Харьков

Реклама
УНН Lite

Defender, Tamagotchi, GoldenEye 007 и Quake вошли в Зал славы видеоигр

15:21 • 1744 просмотра

A$AP Rocky намекнул на имя третьего ребенка от Рианны

14:23 • 7812 просмотра

Трамп: пошлины на фильмы не повлияют на Джеймса Бонда

9 мая, 07:58 • 46324 просмотра

"Не продаст ни одной игрушки в США": Трамп угрожает пошлиной в 100% производителю Barbie

9 мая, 07:13 • 55480 просмотра

GTA VI: новый трейлер побил рекорды просмотров, саундтрек взлетел в чартах

8 мая, 09:29 • 147839 просмотра
Актуальное

Tesla Cybertruck

Телеграмма

Grand Theft Auto

ядерная бомба B61

155-мм САУ Zuzana

Как работает система IMEI, кто может проверить свой телефон и почему только технических решений недостаточно для борьбы с "серым" рынком - комментарий эксперта

Киев • УНН

 • 6694 просмотра

В Украине действует база МВД для проверки IMEI, но эксперты говорят, что нужна системная борьба с коррупцией на таможне. Технические решения бессильны без преодоления нелегального импорта.

Как работает система IMEI, кто может проверить свой телефон и почему только технических решений недостаточно для борьбы с "серым" рынком - комментарий эксперта

В Украине существует база Министерства внутренних дел, которая позволяет пользователям проверять свои устройства по IMEI-коду, однако, по словам экспертов, для эффективной борьбы с "серым" рынком технических решений мало − нужно системное противодействие коррупции и нелегальному импорту, прежде всего на таможне, пишет УНН.

Международный идентификатор мобильного оборудования (IMEI) − это уникальный 15-значный номер, который присваивается каждому мобильному устройству (телефону, планшету, модему и т.п.) во время производства. Этот код позволяет точно идентифицировать телефон в сетях GSM и UMTS, а также используется для блокировки потерянных или украденных устройств.

IMEI − это уникальный номер, который ставится заводом-изготовителем. Избавиться от него сложно, отдельные компании пытаются вести такую деятельность, но обычно долго не существуют

- объясняет эксперт по кибербезопасности Константин Корсун.

На платформе Министерства внутренних дел Украины работает розыскная база мобильных телефонов, которая постоянно обновляется. Для проверки устройства пользователям нужно ввести IMEI-код − это позволяет выяснить, находится ли телефон в розыске. Узнать IMEI можно, набрав на телефоне *#06#, в настройках или на корпусе устройства.

По словам Корсуна, некоторые производители электроники, в частности компания Apple, уже используют IMEI не только для смартфона в целом, но и для отдельных комплектующих. Это означает, что на iPhone невозможно установить запчасти от краденого устройства − нужны только оригинальные детали. В то же время такая практика пока характерна только для крупных компаний, тогда как китайские и некоторые другие производители пока что игнорируют подобные стандарты.

Выгодная покупка или ловушка? Подводные камни "серого" рынка техники в Украине08.05.25, 14:49 • 192155 просмотров

В Украине с 2009 года общий учет IMEI вел Украинский государственный центр радиочастот. База делилась на "белый" список (легальные устройства), "серый" (требуют проверки) и "черный" (запрещенные или украденные телефоны). Однако в 2014 году из-за изменений в законодательстве обязательный учет IMEI был отменен. Это привело к росту "серого" импорта и снижению поступлений в бюджет − так, за первые полгода после остановки системы бюджет получил лишь 700 млн грн, тогда как в 2013 году − 1,3 млрд грн.

В то же время, по словам киберэксперта Константина Корсуна, технические инициативы не могут заменить системную работу правоохранительных и контролирующих органов. Он отмечает, что меры по контролю рынка вряд ли дадут реальный эффект без устранения основных проблем — масштабного нелегального импорта и коррупции на таможне. Даже самые современные IT-решения не изменят ситуацию, если не решать глубинные проблемы, а усиление регулирования часто лишь усложняет жизнь гражданам, тогда как злоумышленники быстро находят новые способы обхода правил.

Главные причины контрабанды − это коррупция на таможне, коррупция на границе. Без устранения этих проблем ситуация не изменится. Даже самые современные IT-решения не помогают, если не лечить первопричину. (…) Если вы идете к врачу, и у вас что-то болит, вам могут обработать пораженное место йодом и наложить повязку. Но если не выясните, что является источником проблемы, лечиться придется всю жизнь

- подытожил эксперт.

Напомним

УНН также сообщал об утечке внутренних описаний "серых" схем поставки техники Apple в одной из небольших сетей. Технику закупают через посредников в странах Юго-Восточной Азии - в основном это новинки или восстановленные устройства. В Украину она ввозится микроавтобусами по поддельным таможенным декларациям, где вместо дорогих гаджетов указываются дешевые аксессуары. Эксперты предполагают наличие "зеленого коридора" на таможне. В дальнейшем технику реализуют через широкую сеть магазинов, формально оформленную на сотни ФЛП, что позволяет минимизировать налоги и избегать ответственности.

В то же время недавно Государственная налоговая служба Украины выявила схемы уклонения от уплаты НДС на более 286 млн грн в сетях "Ябко" и Yabluka. Глава ведомства Руслан Кравченко сообщил, что во время проверок налоговики выявили массовые факты торговли без применения РРО/ПРРО и отсутствие документов о происхождении техники. Тогда же ГНС передала правоохранителям также факты искусственного разделения продаж вышеупомянутыми сетями: юрлица привлекали до 300 связанных ФЛП на упрощенной системе. Налоговиками было идентифицировано 170 предпринимателей, привлеченных к этим манипуляциям. Их общий объем доходов – 1,72 млрд грн.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ЭкономикаТехнологии
Государственная налоговая служба Украины
Украина
Apple Inc.
Brent
$63.55
Bitcoin
$103,138.00
S&P 500
$5,684.88
Tesla
$300.83
Газ TTF
$34.65
Золото
$3,342.40
Ethereum
$2,304.80