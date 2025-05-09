Как работает система IMEI, кто может проверить свой телефон и почему только технических решений недостаточно для борьбы с "серым" рынком - комментарий эксперта
Киев • УНН
В Украине действует база МВД для проверки IMEI, но эксперты говорят, что нужна системная борьба с коррупцией на таможне. Технические решения бессильны без преодоления нелегального импорта.
В Украине существует база Министерства внутренних дел, которая позволяет пользователям проверять свои устройства по IMEI-коду, однако, по словам экспертов, для эффективной борьбы с "серым" рынком технических решений мало − нужно системное противодействие коррупции и нелегальному импорту, прежде всего на таможне, пишет УНН.
Международный идентификатор мобильного оборудования (IMEI) − это уникальный 15-значный номер, который присваивается каждому мобильному устройству (телефону, планшету, модему и т.п.) во время производства. Этот код позволяет точно идентифицировать телефон в сетях GSM и UMTS, а также используется для блокировки потерянных или украденных устройств.
IMEI − это уникальный номер, который ставится заводом-изготовителем. Избавиться от него сложно, отдельные компании пытаются вести такую деятельность, но обычно долго не существуют
На платформе Министерства внутренних дел Украины работает розыскная база мобильных телефонов, которая постоянно обновляется. Для проверки устройства пользователям нужно ввести IMEI-код − это позволяет выяснить, находится ли телефон в розыске. Узнать IMEI можно, набрав на телефоне *#06#, в настройках или на корпусе устройства.
По словам Корсуна, некоторые производители электроники, в частности компания Apple, уже используют IMEI не только для смартфона в целом, но и для отдельных комплектующих. Это означает, что на iPhone невозможно установить запчасти от краденого устройства − нужны только оригинальные детали. В то же время такая практика пока характерна только для крупных компаний, тогда как китайские и некоторые другие производители пока что игнорируют подобные стандарты.
Выгодная покупка или ловушка? Подводные камни "серого" рынка техники в Украине08.05.25, 14:49 • 192155 просмотров
В Украине с 2009 года общий учет IMEI вел Украинский государственный центр радиочастот. База делилась на "белый" список (легальные устройства), "серый" (требуют проверки) и "черный" (запрещенные или украденные телефоны). Однако в 2014 году из-за изменений в законодательстве обязательный учет IMEI был отменен. Это привело к росту "серого" импорта и снижению поступлений в бюджет − так, за первые полгода после остановки системы бюджет получил лишь 700 млн грн, тогда как в 2013 году − 1,3 млрд грн.
В то же время, по словам киберэксперта Константина Корсуна, технические инициативы не могут заменить системную работу правоохранительных и контролирующих органов. Он отмечает, что меры по контролю рынка вряд ли дадут реальный эффект без устранения основных проблем — масштабного нелегального импорта и коррупции на таможне. Даже самые современные IT-решения не изменят ситуацию, если не решать глубинные проблемы, а усиление регулирования часто лишь усложняет жизнь гражданам, тогда как злоумышленники быстро находят новые способы обхода правил.
Главные причины контрабанды − это коррупция на таможне, коррупция на границе. Без устранения этих проблем ситуация не изменится. Даже самые современные IT-решения не помогают, если не лечить первопричину. (…) Если вы идете к врачу, и у вас что-то болит, вам могут обработать пораженное место йодом и наложить повязку. Но если не выясните, что является источником проблемы, лечиться придется всю жизнь
Напомним
УНН также сообщал об утечке внутренних описаний "серых" схем поставки техники Apple в одной из небольших сетей. Технику закупают через посредников в странах Юго-Восточной Азии - в основном это новинки или восстановленные устройства. В Украину она ввозится микроавтобусами по поддельным таможенным декларациям, где вместо дорогих гаджетов указываются дешевые аксессуары. Эксперты предполагают наличие "зеленого коридора" на таможне. В дальнейшем технику реализуют через широкую сеть магазинов, формально оформленную на сотни ФЛП, что позволяет минимизировать налоги и избегать ответственности.
В то же время недавно Государственная налоговая служба Украины выявила схемы уклонения от уплаты НДС на более 286 млн грн в сетях "Ябко" и Yabluka. Глава ведомства Руслан Кравченко сообщил, что во время проверок налоговики выявили массовые факты торговли без применения РРО/ПРРО и отсутствие документов о происхождении техники. Тогда же ГНС передала правоохранителям также факты искусственного разделения продаж вышеупомянутыми сетями: юрлица привлекали до 300 связанных ФЛП на упрощенной системе. Налоговиками было идентифицировано 170 предпринимателей, привлеченных к этим манипуляциям. Их общий объем доходов – 1,72 млрд грн.