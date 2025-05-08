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Выгодная покупка или ловушка? Подводные камни "серого" рынка техники в Украине

Киев • УНН

 • 16018 просмотра

Выгодная покупка или ловушка? Подводные камни "серого" рынка техники в Украине.

Выгодная покупка или ловушка? Подводные камни "серого" рынка техники в Украине

Приобретая технику через сомнительные сети, работающие с неофициальными поставщиками, потребители подвергают себя риску проблемной работы желанных гаджетов. Такие устройства часто не имеют надлежащей сертификации, гарантийного обслуживания, а некоторые настройки или функции могут быть полностью заблокированы, пишет УНН.

Детали

Ярким примером последствий покупки техники с "серого" рынка стал кейс Samsung. В 2023 году компания объявила о блокировке смартфонов на мексиканском рынке, которые были приобретены через неофициальные каналы. Причиной стали риски для пользователей - от проблем с аккумуляторами до уязвимостей в программном обеспечении. Блокировка коснулась даже флагманских моделей, а пострадавшим покупателям Samsung предложила купоны на 30% скидки и горячую линию поддержки.

Похожая ситуация - и в Украине, Samsung блокировала функцию Smart Hub на телевизорах, ввезенных в Украину из других стран. Как пояснили в компании, такие устройства изначально не были предназначены для работы в нашем регионе, а "разблокировку" осуществляли недобросовестные продавцы через сервисное меню. "Не верным будет говорить, что производитель заблокировал данную услугу", − отметили в Samsung Украина.

Аналогичные меры внедрила компания LG: в 2020 году она обновила программное обеспечение, что сделало невозможным использование Smart TV на несертифицированных телевизорах.

Apple пока не блокирует устройства, приобретенные через "серый" рынок, но покупатели могут столкнуться с отказом в гарантийном обслуживании. Например, в случае с MacBook Pro, купленным в Саудовской Аравии, официальный сервисный центр отказал в ремонте, так как устройство было приобретено не у авторизованного дистрибьютора.

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле15.04.25, 13:42 • 100896 просмотров

По данным источников УНН, около 79% всего "серого" импорта в Украине - это техника Apple. Остальные 21% приходятся на другие бренды и категории, в частности бытовую технику. При этом доля крупной бытовой техники (холодильников, стиральных машин) среди нелегального ввоза не превышает 4-5%, поскольку она громоздкая и сложна для транспортировки. Значительно чаще везут смартфоны, наушники, кухонные гаджеты и другую компактную электронику.

Из личных источников УНН также известна история одной из покупательниц, которая приобрела дорогой робот-пылесос известного бренда через неофициальный канал. В магазине тестировать его не стали - это неудобно для такой техники. Но после распаковки дома устройство отказалось видеть любой мобильный гаджет владельцев, что сделало невозможным управление. Никакие попытки перенастроить пылесос не помогли. Хотя покупатели добились возврата денег, потраченные силы и нервы оставили неприятный осадок и превратили выгодную покупку в досадный опыт.

Таким образом, перед покупкой техники в непроверенных магазинах или через неофициальных дилеров стоит тщательно взвесить все риски. Привлекательная цена на "серую" технику - это лишь видимая экономия, которая может обернуться потерей гарантии, проблемами с настройками, блокировкой устройства, а также дополнительными затратами времени, нервов и денег.

Рационально выбирать проверенных продавцов: обращайте внимание на наличие лицензий и сертификатов, проверяйте, сотрудничает ли магазин с официальными дистрибьюторами, обязательно уточняйте условия гарантии и сервисного обслуживания перед покупкой. Также стоит читать отзывы других покупателей, проверять репутацию магазина в сети и сравнивать цены с официальными сайтами брендов - слишком низкая цена может быть тревожным сигналом.

Ответственное отношение покупателя также является залогом того, чтобы желанная техника действительно радовала, а не становилась причиной разочарования.

Напомним

УНН также сообщал об утечке внутренних описаний "серых" схем поставок техники Apple в одной из небольших сетей. Технику закупают через посредников в странах Юго-Восточной Азии - в основном это новинки или восстановленные устройства. В Украину она ввозится микроавтобусами по поддельным таможенным декларациям, где вместо дорогих гаджетов указываются дешевые аксессуары. Эксперты предполагают наличие "зеленого коридора" на таможне. В дальнейшем технику реализуют через широкую сеть магазинов, формально оформленную на сотни ФЛП, что позволяет минимизировать налоги и избегать ответственности.

В то же время недавно Государственная налоговая служба Украины обнаружила схемы уклонения от уплаты НДС более чем на 286 млн грн в сетях "Ябко" и Yabluka. Председатель ведомства Руслан Кравченко сообщил, что время проверок налоговики выявили массовые факты торговли без применения РРО/ПРРО и отсутствие документов о происхождении техники. Тогда же ГНС передала правоохранителям также факты искусственного разделения продаж вышеупомянутыми сетями: юрлица привлекали до 300 связанных ФЛП на упрощенной системе. Налоговиками было идентифицировано 170 предпринимателей, привлеченных к этим манипуляциям. Их общий объем доходов – 1,72 млрд грн.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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