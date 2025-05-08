Вигідна покупка чи пастка? Підводні камені "сірого" ринку техніки в Україні.

Купуючи техніку через сумнівні мережі, які працюють із неофіційними постачальниками, споживачі наражають себе на ризик проблемної роботи омріяних гаджетів. Такі пристрої часто не мають належної сертифікації, гарантійного обслуговування, а деякі налаштування чи функції можуть бути повністю заблокованими, пише УНН.

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Яскравим прикладом наслідків покупки техніки з "сірого" ринку став кейс Samsung. У 2023 році компанія оголосила про блокування смартфонів на мексиканському ринку, які були придбані через неофіційні канали. Причиною стали ризики для користувачів - від проблем з акумуляторами до вразливостей у програмному забезпеченні. Блокування торкнулося навіть флагманських моделей, а постраждалим покупцям Samsung запропонувала купони на 30% знижки та гарячу лінію підтримки.

Схожа ситуація - і в Україні, Samsung блокувала функцію Smart Hub на телевізорах, завезених до України з інших країн. Як пояснили у компанії, такі пристрої були спочатку не призначені для роботи в нашому регіоні, а "розблокування" здійснювали недобросовісні продавці через сервісне меню. "Не вірним буде говорити, що виробник заблокував дану послугу", − зазначили у Samsung Україна.

Аналогічні заходи впровадила компанія LG: у 2020 році вона оновила програмне забезпечення, що унеможливило використання Smart TV на несертифікованих телевізорах.

Apple наразі не блокує пристрої, придбані через "сірий" ринок, але покупці можуть зіткнутися з відмовою в гарантійному обслуговуванні. Наприклад, у випадку з MacBook Pro, купленим у Саудівській Аравії, офіційний сервісний центр відмовив у ремонті, бо пристрій був придбаний не в авторизованого дистриб’ютора.

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

За даними джерел УНН, близько 79% усього "сірого" імпорту в Україні - це техніка Apple. Решта 21% припадає на інші бренди та категорії, зокрема побутову техніку. При цьому частка великої побутової техніки (холодильників, пральних машин) серед нелегального ввезення не перевищує 4-5%, оскільки вона громіздка й складна для транспортування. Значно частіше везуть смартфони, навушники, кухонні гаджети та іншу компактну електроніку.

З особистих джерел УНН також відома історія однієї з покупчинь, яка придбала дорогий робот-пилосос відомого бренду через неофіційний канал. У магазині тестувати його не стали - це незручно для такої техніки. Та після розпакування вдома пристрій відмовився бачити будь-який мобільний гаджет власників, що унеможливило керування. Жодні спроби переналаштувати пилосос не допомогли. Хоча покупці домоглися повернення грошей, витрачені сили та нерви залишили неприємний осад і перетворили вигідну покупку на прикрий досвід.

Таким чином, перед покупкою техніки в неперевірених магазинах або через неофіційних дилерів варто ретельно зважити всі ризики. Приваблива ціна на "сіру" техніку - це лише видима економія, яка може обернутися втратою гарантії, проблемами з налаштуваннями, блокуванням пристрою, а також додатковими витратами часу, нервів і грошей.

Раціонально вибирати перевірених продавців: звертайте увагу на наявність ліцензій і сертифікатів, перевіряйте, чи співпрацює магазин з офіційними дистриб’юторами, обов’язково уточнюйте умови гарантії й сервісного обслуговування перед покупкою. Також варто читати відгуки інших покупців, перевіряти репутацію магазину в мережі та порівнювати ціни з офіційними сайтами брендів - занадто низька ціна може бути тривожним сигналом.

Відповідальне ставлення покупця також є запорукою того, щоб омріяна техніка дійсно радувала, а не ставала причиною розчарування.

Нагадаємо

УНН також повідомляв про витік внутрішніх описів "сірих" схем постачання техніки Apple в одній з невеликих мереж. Техніку закуповують через посередників у країнах Південно-Східної Азії - здебільшого це новинки або відновлені пристрої. В Україну вона ввозиться мікроавтобусами за підробленими митними деклараціями, де замість дорогих гаджетів вказуються дешеві аксесуари. Експерти припускають наявність "зеленого коридору" на митниці. Надалі техніку реалізують через широку мережу магазинів, формально оформлену на сотні ФОПів, що дозволяє мінімізувати податки та уникати відповідальності.

Водночас нещодавно Державна податкова служба України виявила схеми ухилення від сплати ПДВ на понад 286 млн грн у мережах "Ябко" та Yabluka. Голова відомства Руслан Кравченко повідомив, що час перевірок податківці виявили масові факти торгівлі без застосування РРО/ПРРО та відсутність документів про походження техніки. Тоді ж ДПС передала правоохоронцям також факти штучного поділу продажів вищезгаданими мережами: юрособи залучали до 300 пов’язаних ФОПів на спрощеній системі. Податківцями було ідентифіковано 170 підприємців, залучених до цих маніпуляцій. Їхній загальний обсяг доходів – 1,72 млрд грн.