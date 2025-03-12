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Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Київ • УНН

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Нардепи пропонують встановити монумент Вашингтону на місці колишнього пам'ятника леніну. Відкриття планують до 35-ї річниці Незалежності України та 250-річчя незалежності США.

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Народні депутати пропонують встановити пам'ятник Джорджу Вашингтону у Києві на перетині вулиці Хрещатик та бульвару Тараса Шевченка, де раніше стояв пам’ятник володимиру леніну. Свою ініціативу депутати аргументують тим, що цей проєкт спрямований на поглиблення стратегічного партнерства між Україною та США. Про це пише УНН з посиланням на проєкт постанови №13066. 

Деталі 

Відповідно до проєкту постанови, "враховуючи стратегічне партнерство України та США, історичну роль Джорджа Вашингтона у боротьбі за незалежність і демократичні цінності, а також значну підтримку, яку США надають Україні у захисті її територіальної цілісності", нардепи хочуть доручити Кабміну, Міністерству культури та інформаційної політики, Київській міській державній адміністрації вжити заходів щодо спорудження монумента Джорджу Вашингтону. 

Також Кабмін та КМДА хочуть доручити затвердити місце розташування монумента в Києві на перетині вулиці Хрещатик та бульвару Тараса Шевченка, а також вжити заходів для відведення земельної ділянки та благоустрою прилеглої території.

Нардепи пояснюють вибір цього місця тим, що "це є ключовим фактором для надання йому належного символічного та історичного значення". 

"Враховуючи важливість постаті Вашингтона та його значення для світової демократії, монумент має бути розташований у знаковому місці столиці України", - йдеться в постанові. 

Наголошується, що це місце є історично значущим для Києва та України загалом, і його вибір має кілька важливих аргументів, зокрема і символічне значення, адже на цьому місці знаходився пам’ятник володимиру леніну, а тому "встановлення монумента саме в цьому місці підкреслить розрив України з тоталітарним радянським минулим і її орієнтацію на демократичні цінності, а також стане історичною відповіддю на зняття пам’ятника леніну, демонструючи перехід від авторитаризму до демократії". 

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Також це пояснюється "центральним розташуванням", туристичною привабливістю, а також зручністю проведення заходів. 

Встановлення пам’ятника планується профінансувати за рахунок державного та місцевого бюджетів або інших джерел, а його урочисте відкриття запланувати на 24 серпня 2026 року - у 35-ту річницю Незалежності України та напередодні 250-річчя незалежності США, куди планується запросити президента США та високопосадовців з американського уряду, міжнародних дипломатів та представників української влади

Необхідність встановити пам’ятник нардепи аргументують це тим, що це являтиме собою "вагому дипломатичну та культурну подію, що виходить далеко за межі звичайного монументального мистецтва". 

Даний проєкт є багатошаровою комеморативною ініціативою, спрямованою на поглиблення стратегічного партнерства між Україною та США через символічне вшанування видатних державних діячів 

- йдеться в документі. 

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Також ще одним аргументом встановлення пам’ятнику є те, що у США 27 червня 1964 року урочисто відкрили пам’ятник Тарасу Шевченку, що "стало значною подією для української громади". 

Монумент Шевченкові у Вашингтоні був споруджений до 150-річчя народження Кобзаря, а 250-річчя незалежності США буде відзначатися 4 липня 2026 року. Саме ця дата є знаковою для реалізації проєкту спорудження монумента Джорджу Вашингтону в Києві, що підкреслить стратегічне партнерство України та США, спільність демократичних цінностей і боротьбу за свободу обох народів 

- йдеться в постанові. 

Основні елементи пам’ятнику: скульптуру Джорджа Вашингтона планується виготовити із бронзи. 

Як основу можна використати відому статую Вашингтона роботи французького скульптора Жана-Антуана Гудона, яка знаходиться у Філадельфії. Якщо створення точної копії неможливе, слід організувати конкурс на найкращу скульптурну композицію, яка відобразить дух Джорджа Вашингтона як борця за свободу. Надпис на постаменті: "Джордж Вашингтон. Перший Президент Сполучених Штатів Америки 

- зазначається в документі. 

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За монументом планується встановити велику прямокутну стелу, де будуть відображені відомості про військову, гуманітарну та дипломатичну допомогу США Україні у різні періоди такої співпраці. Окрім того, можливі інші елементи зображення: 

  • карта України;
    • герб України та США;
      • імена президентів США, які всебічно сприяли підтримці і розвитку України (перелік визначається окремим рішенням);
        • слова Тараса Шевченка: “Борітеся – поборете, вам Бог помагає! За вас правда, за вас сила і воля святая!”. 

          Окрім того, нардепи вважають, що встановлення монументу посилить стратегічне партнерство України та США, дозволить відзначити історичну роль Джорджа Вашингтона, підкреслить історичну роль зв’язків між Україною і США, покращить міжнародний імідж України, створить новий культурний та туристичний об’єкт. 

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