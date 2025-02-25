У Полтаві демонтували пам’ятник Петру І
Київ • УНН
З публічного простору Полтави демонтували пам'ятник російському імператору Петру І згідно з рішенням Мінкульту. Це частина державної політики деколонізації та позбавлення від імперських маркерів.
У Полтаві демонтували пам’ятник російському імператору Петру І. Про це повідомила в.о. міського голови Полтави Катерина Ямщикова, передає УНН.
Полтава – українське місто! Полтава – шанує свою історію!Відповідно до рішення Міністерства культури та інформаційної політики України, пам’ятник Петру І було усунено з публічного простору нашого міста. Цей крок є важливою частиною державної політики деколонізації. Рішення було ухвалене згідно з чинним законодавством та з дотриманням усіх необхідних процедур
Вона наголосила, що це не акт вандалізму, а свідома й відповідальна дія громади, яка позбавляється російських імперських маркерів.
Попри різні думки та дискусії, нас обʼєднує одне: Полтава – місто з багатою українською історією, де імперським міфам не місце! Наше майбутнє належить українським героям та європейським постатям! І тільки ми несемо відповідальність за простір нашої країни, вільний від навʼязаних імперських символів!
Декомунізація на Полтавщині: в області перейменували майже 400 топонімів22.07.24, 22:05 • 97706 переглядiв
Доповнення
Торік, в Ізмаїлі Одеської області знесли пам'ятник російському генералу Сергію Тучкову.
Монумент Тучкову - другий пам’ятник в Ізмаїлі, який демонтували відповідно до закону про декомунізацію та деколонізацію. Першим був пам'ятник російському полководцю Олександру Суворову, якого знесли у грудні 2022 року.