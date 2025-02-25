У Полтаві демонтували пам’ятник Петру І

У Полтаві демонтували пам’ятник російському імператору Петру І. Про це повідомила в.о. міського голови Полтави Катерина Ямщикова, передає УНН.

Полтава – українське місто! Полтава – шанує свою історію!Відповідно до рішення Міністерства культури та інформаційної політики України, пам’ятник Петру І було усунено з публічного простору нашого міста. Цей крок є важливою частиною державної політики деколонізації. Рішення було ухвалене згідно з чинним законодавством та з дотриманням усіх необхідних процедур