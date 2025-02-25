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В Полтаве демонтировали памятник Петру I

В Полтаве демонтировали памятник Петру I

Киев  •  УНН

 • 5333 просмотра

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Из публичного пространства Полтавы демонтировали памятник российскому императору Петру I согласно решению Минкульта. Это часть государственной политики деколонизации и избавления от имперских маркеров.

В Полтаве демонтировали памятник российскому императору Петру I. Об этом сообщила и.о. городского головы Полтавы Екатерина Ямщикова, передает УНН.

Полтава - украинский город! Полтава - уважает свою историю! Согласно решению Министерства культуры и информационной политики Украины, памятник Петру I был устранен из публичного пространства нашего города. Этот шаг является важной частью государственной политики деколонизации. Решение было принято в соответствии с действующим законодательством и с соблюдением всех необходимых процедур 

- написала Ямщикова в Telegram.

Она подчеркнула, что это не акт вандализма, а сознательное и ответственное действие общины, которая избавляется от российских имперских маркеров.

Несмотря на разные мнения и дискуссии, нас объединяет одно: Полтава - город с богатой украинской историей, где имперским мифам не место! Наше будущее принадлежит украинским героям и европейским фигурам! И только мы несем ответственность за пространство нашей страны, свободное от навязанных имперских символов! 

- отметила Ямщикова.

Декоммунизация на Полтавщине: в области переименовали почти 400 топонимов22.07.24, 22:05 • 97682 просмотра

Дополнение

В прошлом году, в Измаиле Одесской области снесли памятник российскому генералу Сергею Тучкову.

Монумент Тучкову - второй памятник в Измаиле, который демонтировали в соответствии с законом о декоммунизации и деколонизации. Первым был памятник русскому полководцу Александру Суворову, который снесли в декабре 2022 года.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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