В Полтаве демонтировали памятник Петру I

В Полтаве демонтировали памятник российскому императору Петру I. Об этом сообщила и.о. городского головы Полтавы Екатерина Ямщикова, передает УНН.

Полтава - украинский город! Полтава - уважает свою историю! Согласно решению Министерства культуры и информационной политики Украины, памятник Петру I был устранен из публичного пространства нашего города. Этот шаг является важной частью государственной политики деколонизации. Решение было принято в соответствии с действующим законодательством и с соблюдением всех необходимых процедур

Она подчеркнула, что это не акт вандализма, а сознательное и ответственное действие общины, которая избавляется от российских имперских маркеров.

Несмотря на разные мнения и дискуссии, нас объединяет одно: Полтава - город с богатой украинской историей, где имперским мифам не место! Наше будущее принадлежит украинским героям и европейским фигурам! И только мы несем ответственность за пространство нашей страны, свободное от навязанных имперских символов!