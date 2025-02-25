В Полтаве демонтировали памятник Петру I
Киев • УНН
Из публичного пространства Полтавы демонтировали памятник российскому императору Петру I согласно решению Минкульта. Это часть государственной политики деколонизации и избавления от имперских маркеров.
В Полтаве демонтировали памятник российскому императору Петру I. Об этом сообщила и.о. городского головы Полтавы Екатерина Ямщикова, передает УНН.
Полтава - украинский город! Полтава - уважает свою историю! Согласно решению Министерства культуры и информационной политики Украины, памятник Петру I был устранен из публичного пространства нашего города. Этот шаг является важной частью государственной политики деколонизации. Решение было принято в соответствии с действующим законодательством и с соблюдением всех необходимых процедур
Она подчеркнула, что это не акт вандализма, а сознательное и ответственное действие общины, которая избавляется от российских имперских маркеров.
Несмотря на разные мнения и дискуссии, нас объединяет одно: Полтава - город с богатой украинской историей, где имперским мифам не место! Наше будущее принадлежит украинским героям и европейским фигурам! И только мы несем ответственность за пространство нашей страны, свободное от навязанных имперских символов!
Декоммунизация на Полтавщине: в области переименовали почти 400 топонимов22.07.24, 22:05 • 97682 просмотра
Дополнение
В прошлом году, в Измаиле Одесской области снесли памятник российскому генералу Сергею Тучкову.
Монумент Тучкову - второй памятник в Измаиле, который демонтировали в соответствии с законом о декоммунизации и деколонизации. Первым был памятник русскому полководцу Александру Суворову, который снесли в декабре 2022 года.