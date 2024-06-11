На Одещині демонтували памʼятник російському генералу Тучкову
Київ • УНН
В Ізмаїлі Одеської області 11 червня було демонтовано пам'ятник російському генералу Сергію Тучкову відповідно до Закону України "Про засудження і заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".
У Ізмаїлі Одеської області 11 червня знесли пам'ятник російському генералу Сергію Тучкову. Про це повідомляє "Суспільне", пише УНН.
Деталі
Пам’ятник російському генералу Тучкову був розташований у центрі Ізмаїла й підпадає під вимоги Закону України "Про засудження і заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".
На сесії 10 квітня місцеві депутати ухвалили рішення демонтувати його. Як розповів заступник міського голови Сергій Лузанов, монумент транспортують у місце зберігання та забезпечать йому належні умови. Після війни розглянуть варіант експонувати пам’ятник в одному з музеїв.
Доповнення
Монумент Тучкову - другий пам’ятник в Ізмаїлі, який демонтували відповідно до закону про декомунізацію та деколонізацію. Першим був пам'ятник російському полководцю Олександру Суворову, якого знесли у грудні 2022 року.