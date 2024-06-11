В Одесской области демонтировали памятник российскому генералу Тучкову

В Измаиле Одесской области 11 июня снесли памятник российскому генералу Сергею Тучкову. Об этом сообщает "Суспільне", пишет УНН.

Детали

Памятник русскому генералу Тучкову был расположен в центре Измаила и подпадает под требования Закона Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

На сессии 10 апреля местные депутаты приняли решение демонтировать его. Как рассказал заместитель городского головы Сергей Лузанов, монумент транспортируют в место хранения и обеспечат ему надлежащие условия. После войны рассмотрят вариант экспонировать памятник в одном из музеев.

Дополнение

Монумент Тучкову - второй памятник в Измаиле, который демонтировали в соответствии с законом о декоммунизации и деколонизации. Первым был памятник русскому полководцу Александру Суворову, который был снесен в декабре 2022 года.