Начальник Полтавской ОГА Филипп Пронин подписал распоряжение о переименовании 361 топонима в 50 громадах области. Среди них микрорайон в городе, улицы и переулки. Об этом Пронин сообщил в Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Поставили точку в процессе декоммунизации и деимпериализации топонимов в населенных пунктах Полтавщины. Сегодня подписал соответствующее распоряжение. Новые названия получил 361 топоним в 50 общинах. Среди них микрорайон в городе, улицы и переулки. Теперь они будут иметь украинские названия, лишенные бремени советской пропаганды и российской имперской политики - написал Пронин.

Он отметил, что для как можно более широкого исследования вопроса переименования привлекали ученых, историков, краеведов, культурологов.

Все для того, чтобы процесс проходил открыто и прозрачно, чтобы достичь взаимопонимания, выработать единое видение. Новые топонимы - об украинцах, об украинском, о наших героях и земляках. Спасибо неравнодушным. Слава Украине - добавил Пронин.

Напомним

Верховная Рада планирует рассмотреть вопрос о переименовании в частности 7 районов и 15 городов.