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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 34652 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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У Києві хочуть встановити пам'ятник Вашингтону. У Раду вснесли проєкт постанови

Київ • УНН

 • 26052 перегляди

Група народних депутатів зареєструвала проєкт постанови про спорудження пам'ятника Джорджу Вашингтону в Києві. Документ внесено до Верховної Ради 10 березня та передано на розгляд керівництву.

У Києві хочуть встановити пам'ятник Вашингтону. У Раду вснесли проєкт постанови

У Києві пропонують встановити пам'ятник Джорджу Вашингтону. Відповідний проєкт постанови зареєстрували на сайті ВР, передає УНН.

Проект Постанови про спорудження пам’ятника Джорджу Вашингтону в місті Києві внесли до Ради 10 березня.

Його ініціаторами є одразу низка нардепів.

Текс документу та пояснювальна записка наразі відсутні.

"Передано на розгляд керівництву", - зазначено у картці документу.

Переговори США та України розпочнуться 11 березня у Саудівській Аравії - Fox News06.03.25, 19:12 • 145987 переглядiв

Довідка

Джордж Вашингтон — американський державний діяч, перший президент Сполучених Штатів (1789—1797 роки), батько-засновник США, головнокомандувач Континентальної армії, учасник війни за незалежність Північноамериканських штатів, творець американського інституту президентства, генерал армій США, національний герой країни.

Антоніна Туманова

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