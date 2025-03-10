У Києві хочуть встановити пам'ятник Вашингтону. У Раду вснесли проєкт постанови
Київ • УНН
Група народних депутатів зареєструвала проєкт постанови про спорудження пам'ятника Джорджу Вашингтону в Києві. Документ внесено до Верховної Ради 10 березня та передано на розгляд керівництву.
У Києві пропонують встановити пам'ятник Джорджу Вашингтону. Відповідний проєкт постанови зареєстрували на сайті ВР, передає УНН.
Проект Постанови про спорудження пам’ятника Джорджу Вашингтону в місті Києві внесли до Ради 10 березня.
Його ініціаторами є одразу низка нардепів.
Текс документу та пояснювальна записка наразі відсутні.
"Передано на розгляд керівництву", - зазначено у картці документу.
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Довідка
Джордж Вашингтон — американський державний діяч, перший президент Сполучених Штатів (1789—1797 роки), батько-засновник США, головнокомандувач Континентальної армії, учасник війни за незалежність Північноамериканських штатів, творець американського інституту президентства, генерал армій США, національний герой країни.