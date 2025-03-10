В Киеве хотят установить памятник Вашингтону. В Раду внесли проект постановления
Киев • УНН
Группа народных депутатов зарегистрировала проект постановления о сооружении памятника Джорджу Вашингтону в Киеве. Документ внесен в Верховную Раду 10 марта и передан на рассмотрение руководству.
В Киеве предлагают установить памятник Джорджу Вашингтону. Соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте ВР, передает УНН.
Проект Постановления о сооружении памятника Джорджу Вашингтону в городе Киеве внесен в Раду 10 марта.
Его инициаторами являются сразу несколько нардепов.
Текст документа и пояснительная записка в настоящее время отсутствуют.
"Передано на рассмотрение руководству", - указано в карточке документа.
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Джордж Вашингтон — американский государственный деятель, первый президент Соединенных Штатов (1789—1797 годы), отец-основатель США, главнокомандующий Континентальной армии, участник войны за независимость Североамериканских штатов, создатель американского института президентства, генерал армии США, национальный герой страны.