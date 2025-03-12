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Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Киев • УНН

 • 421578 просмотра

Нардепы предлагают установить монумент Вашингтону на месте бывшего памятника ленину. Открытие планируют к 35-й годовщине Независимости Украины и 250-летию независимости США.

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Народные депутаты предлагают установить памятник Джорджу Вашингтону в Киеве на пересечении улицы Крещатик и бульвара Тараса Шевченко, где раньше стоял памятник владимиру ленину. Свою инициативу депутаты аргументируют тем, что этот проект направлен на углубление стратегического партнерства между Украиной и США. Об этом пишет УНН со ссылкой на проект постановления №13066. 

Детали 

В соответствии с проектом постановления, "учитывая стратегическое партнерство Украины и США, историческую роль Джорджа Вашингтона в борьбе за независимость и демократические ценности, а также значительную поддержку, которую США оказывают Украине в защите ее территориальной целостности", нардепы хотят поручить Кабмину, Министерству культуры и информационной политики, Киевской городской государственной администрации принять меры по сооружению монумента Джорджу Вашингтону. 

Также Кабмин и КГГА хотят поручить утвердить место расположения монумента в Киеве на пересечении улицы Крещатик и бульвара Тараса Шевченко, а также принять меры для отвода земельного участка и благоустройства прилегающей территории.

Нардепы объясняют выбор этого места тем, что "это является ключевым фактором для придания ему должного символического и исторического значения". 

"Учитывая важность фигуры Вашингтона и его значение для мировой демократии, монумент должен быть расположен в знаковом месте столицы Украины", - говорится в постановлении. 

Подчеркивается, что это место является исторически значимым для Киева и Украины в целом, и его выбор имеет несколько важных аргументов, в частности и символическое значение, ведь на этом месте находился памятник владимиру ленину, а потому "установление монумента именно в этом месте подчеркнет разрыв Украины с тоталитарным советским прошлым и ее ориентацию на демократические ценности, а также станет историческим ответом на снятие памятника ленину, демонстрируя переход от авторитаризма к демократии". 

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Также это объясняется "центральным расположением", туристической привлекательностью, а также удобством проведения мероприятий. 

Установление памятника планируется профинансировать за счет государственного и местного бюджетов или других источников, а его торжественное открытие запланировать на 24 августа 2026 года - в 35-ю годовщину Независимости Украины и в преддверии 250-летия независимости США, куда планируется пригласить президента США и высокопоставленных чиновников из американского правительства, международных дипломатов и представителей украинской власти.

Необходимость установить памятник нардепы аргументируют это тем, что это будет представлять собой "весомое дипломатическое и культурное событие, выходящее далеко за пределы обычного монументального искусства". 

Данный проект является многослойной коммеморативной инициативой, направленной на углубление стратегического партнерства между Украиной и США через символическое чествование выдающихся государственных деятелей 

- говорится в документе. 

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Также еще одним аргументом установления памятника является то, что в США 27 июня 1964 года торжественно открыли памятник Тарасу Шевченко, что "стало значительным событием для украинской громады". 

Монумент Шевченко в Вашингтоне был сооружен к 150-летию рождения Кобзаря, а 250-летие независимости США будет отмечаться 4 июля 2026 года. Именно эта дата является знаковой для реализации проекта сооружения монумента Джорджу Вашингтону в Киеве, что подчеркнет стратегическое партнерство Украины и США, общность демократических ценностей и борьбу за свободу обоих народов 

- говорится в постановлении. 

Основные элементы памятника: скульптуру Джорджа Вашингтона планируется изготовить из бронзы. 

В качестве основы можно использовать известную статую Вашингтона работы французского скульптора Жана-Антуана Гудона, которая находится в Филадельфии. Если создание точной копии невозможно, следует организовать конкурс на лучшую скульптурную композицию, которая отразит дух Джорджа Вашингтона как борца за свободу. Надпись на постаменте: "Джордж Вашингтон. Первый Президент Соединенных Штатов Америки 

- отмечается в документе. 

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За монументом планируется установить большую прямоугольную стелу, где будут отражены сведения о военной, гуманитарной и дипломатической помощи США Украине в разные периоды такого сотрудничества. Кроме того, возможны другие элементы изображения: 

  • карта Украины;
    • герб Украины и США;
      • имена президентов США, которые всесторонне способствовали поддержке и развитию Украины (перечень определяется отдельным решением);
        • слова Тараса Шевченко: “Боритесь – поборете, вам Бог помогает! За вас правда, за вас сила и воля святая!”. 

          Кроме того, нардепы считают, что установление монумента усилит стратегическое партнерство Украины и США, позволит отметить историческую роль Джорджа Вашингтона, подчеркнет историческую роль связей между Украиной и США, улучшит международный имидж Украины, создаст новый культурный и туристический объект. 

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