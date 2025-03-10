Загибель Галини Гатчінс: дружина Болдвіна написала листи дітям перед оголошенням вердикту суду

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 35567 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 58767 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 60991 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 65320 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 76743 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 61226 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 59238 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 126926 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82898 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 232274 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
73%
Популярнi новини

В Азовському морі через дії рф масово гинуть краби та риба - ЦПД РНБО

9 квітня, 16:17 • 14552 перегляди

Суд залишив під вартою екскомандира бригади "Анна Київська" Рюмшина, але знову зменшив розмір застави

9 квітня, 16:27 • 13796 перегляди

На Рівненщині діти пошкодили ліхтарі біля пам’ятника загиблим в Афганістані: покарано батьків

9 квітня, 16:41 • 12987 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 15900 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 25734 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 95295 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 126930 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 232277 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 408151 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 399806 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 15973 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 23693 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 24517 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 26418 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 76755 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Загибель Галини Гатчінс: дружина Болдвіна написала листи дітям перед оголошенням вердикту суду

Київ • УНН

 • 164123 перегляди

Хіларія Болдвін залишила листи для своїх п'яти дітей перед польотом до Нью-Мексико на суд чоловіка. Жінка готувалася до найгіршого у справі про загибель операторки Галини Гатчінс на зйомках фільму "Іржа".

Загибель Галини Гатчінс: дружина Болдвіна написала листи дітям перед оголошенням вердикту суду

Дружина Алека Болдвіна Хіларія розповіла, що пара готувалася до найгіршого, перш ніж дізнатися про вердикт суду у справі актора про стрілянину на зйомках фільму "Іржа", оскільки з того часу вони зазнали критики з боку родини Галини Гатчінс. Про це повідомляє The Daily Mail, пише УНН.

Деталі

Жінка актора Алека Болдвіна, Хіларія, зізналася, що пара підготувалася до найгіршого перед оголошенням вердикту у справі про зйомки на майданчику фільму "Іржа", адже сім'ю звинуватили в трагедії зі смертю кінематографістки Галини Гатчінс, чия родина неодноразово критикувала подружжя.

У третьому епізоді нового реаліті-шоу The Baldwins на каналі TLC, Хіларія, якій 41 рік, зізналася, що написала листи п’ятьом з семи своїх дітей, коли летіла до Нью-Мексико, щоб підтримати Алека, під час судового процесу.

"Це може звучати дуже дурно, але я написала дітям маленькі листи і сховала їх", — поділилася Хіларія. Вона пояснила, що залишила п'ятьох дітей вдома з другом.

"Я сказала своєму другові, де вони знаходяться, якщо щось станеться", — додала Хіларія. Вона не уточнила, що саме вона мала на увазі, коли говорила про можливі небезпеки.

У Алека та Хіларії семеро дітей: Кармен (11 років), Рафаель (9 років), Леонардо (8 років), Ромео (6 років), Едуардо (4 роки), Марія (4 роки) та Іларія (2 роки).

Нагадаємо

У жовтні 2021 року американський актор Алек Болдвін випадково вистрелив у 42-річну жінку під час зйомок фільму "Іржа" в Нью-Мексико у США, у результаті чого вона загинула. Загиблою виявилася операторка Галина Гатчінс. У неї українське походження.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини СвітуУНН Lite
Brent
$64.90
Bitcoin
$82,241.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,110.12
Ethereum
$1,637.93