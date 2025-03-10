Загибель Галини Гатчінс: дружина Болдвіна написала листи дітям перед оголошенням вердикту суду
Київ • УНН
Хіларія Болдвін залишила листи для своїх п'яти дітей перед польотом до Нью-Мексико на суд чоловіка. Жінка готувалася до найгіршого у справі про загибель операторки Галини Гатчінс на зйомках фільму "Іржа".
Дружина Алека Болдвіна Хіларія розповіла, що пара готувалася до найгіршого, перш ніж дізнатися про вердикт суду у справі актора про стрілянину на зйомках фільму "Іржа", оскільки з того часу вони зазнали критики з боку родини Галини Гатчінс. Про це повідомляє The Daily Mail, пише УНН.
Деталі
Жінка актора Алека Болдвіна, Хіларія, зізналася, що пара підготувалася до найгіршого перед оголошенням вердикту у справі про зйомки на майданчику фільму "Іржа", адже сім'ю звинуватили в трагедії зі смертю кінематографістки Галини Гатчінс, чия родина неодноразово критикувала подружжя.
У третьому епізоді нового реаліті-шоу The Baldwins на каналі TLC, Хіларія, якій 41 рік, зізналася, що написала листи п’ятьом з семи своїх дітей, коли летіла до Нью-Мексико, щоб підтримати Алека, під час судового процесу.
"Це може звучати дуже дурно, але я написала дітям маленькі листи і сховала їх", — поділилася Хіларія. Вона пояснила, що залишила п'ятьох дітей вдома з другом.
"Я сказала своєму другові, де вони знаходяться, якщо щось станеться", — додала Хіларія. Вона не уточнила, що саме вона мала на увазі, коли говорила про можливі небезпеки.
У Алека та Хіларії семеро дітей: Кармен (11 років), Рафаель (9 років), Леонардо (8 років), Ромео (6 років), Едуардо (4 роки), Марія (4 роки) та Іларія (2 роки).
Нагадаємо
У жовтні 2021 року американський актор Алек Болдвін випадково вистрелив у 42-річну жінку під час зйомок фільму "Іржа" в Нью-Мексико у США, у результаті чого вона загинула. Загиблою виявилася операторка Галина Гатчінс. У неї українське походження.