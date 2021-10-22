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Актор Алек Болдвін вистрілив на зйомках фільму - загинула оператор і поранено режисера

Київ • УНН

 • 65476 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Американський актор, комік і письменник Алек Болдвін випадково вистрелив у 42-річну жінку під час зйомок фільму "Іржа" в Нью-Мексико у США, у результаті чого вона загинула. Про це пише УНН з посиланням на AP.

Актор Алек Болдвін вистрілив на зйомках фільму - загинула оператор і поранено режисера

Деталі

Інцидент стався у четвер під час зйомок фільму за межами Санта-Фе в американському штаті Нью-Мексико. Від кулі з вогнепальної зброї, випущеної досвідченим актором Алеком Болдвіном, який продюсує і грає головну роль у вестерні, був убитий його оператор-постановник і поранений режисер.

Як заявили представники офісу шерифа округу, стріляли у Галину Гатчинс, оператора-постановника фільму "Іржа" (Rust), і режисера Джоела Соуза. Жінка-оператор, за даними з відкритих джерел, уродженка України.

Представник Болдвіна повідомив, що на знімальному майданчику стався нещасний випадок, пов'язаний з осічкою вогнепальної зброї з холостими патронами. Наразі, як вказано, детективи розслідують, як і який тип снаряда був випущений.

42-річну Гатчинс по повітрю доставили до лікарні Університету Нью-Мексико, де медичний персонал констатував її смерть.

48-річний Соуза був доставлений на машині швидкої допомоги в регіональний медичний центр Крістуса Сент-Вінсента, де він проходить лікування від травм.

Що відомо про жертву трагедії на знімальному майданчику

За даними з відкритих джерел, Галина Гатчинс - кінематографіст з Лос-Анджелеса, яка закінчила консерваторію AFI в 2015 році. Галина була обрана однією з висхідних зірок американського кінематографа в 2019 році, а також як оператор 21st Century Fox DP Lab в 2018 році.

Вона, як вказано, - уродженка України, зросла на радянській військовій базі за Полярним колом в оточенні північних оленів і атомних підводних човнів. Вона має ступінь магістра міжнародної журналістики Київського національного університету в Україні та раніше працювала журналістом-розслідувачем з британським виробником документальних фільмів в Європі.

Додамо, що виробництво фільму, де сталася трагедія, наразі зупинено.

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